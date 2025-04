W tenisie ziemnym podczas rywalizacji na korcie obowiązują pewne zasady zachowania, sędziowie mogą nakładać kary, zwykle oznaczające np. utratę punktu. Za rzucenie rakietą, za wyzywanie, za przekroczenie czasu na serwis. Może to się też później wiązać z karą finansową.

Niedopuszczalna i podlegająca natychmiastowej bezwzględnej reakcji jest jednak inna rzecz - trafienie piłką w osobę funkcyjną czy kibica w sytuacji, gdy nie jest prowadzona wymiana. Dużym echem odbiło się podobne zachowanie Igi Świątek w Indian Wells , gdy w trakcie meczu z Mirrą Andriejewą odbiła piłkę rzuconą przez ballboya - ta uderzyła w kort i poleciała do góry, w kierunku boksu z teamem polskiej zawodniczki. 23-latka miała szczęście, że nikogo nie trafiła . Później zaś doświadczyła tego w Charleston Qinwen Zheng .

Mniej szczęścia miał z kolei Novak Djoković w meczu o ćwierćfinał US Open w 2020 roku - pod koniec pierwszego seta w pojedynku z Pablo Carreno-Bustą . Serb pozbył się piłki po zakończeniu gema, odbił ją w bok i... trafił w jedną z kobiet pracujących przy obsłudze meczu. Po naradach zapadła decyzja - mecz zakończono, przegrał, stracił punkty i nagrody pieniężne .

To były jednak sytuacje, gdy uderzone zostały osoby postronne. W piątek w Brazylii doszło do... naruszenia cielesności innej zawodniczki. I to po zagraniu 16-latki.