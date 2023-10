16-letnia Mirra Andriejewa błysnęła po raz pierwszy w kwietniu, wygrała wtedy dwa w efektownym stylu dwa turnieje ITF W60 w Szwajcarii, ogrywając zawodniczki dużo starsze i dużo wyżej notowane. Owszem, jej sukcesy w tenisie juniorskim były już doceniane, ale przecież często przejście ze świata rozgrywek młodzieżowych do profesjonalnego touru bywa bardzo skomplikowane. I rzadko której dziewczynie udaje się to uczynić bezboleśnie. Młodszej z sióstr Andriejewych, bo przecież szlaki przetarła już jej siostra Erika, to się właśnie udało.