Rosyjska gwiazda zmienia obywatelstwo. Rywalka Świątek jest pewna swego

Warwara Graczewa , choć przyszła na świat w stolicy Rosji, to od wielu lat mieszka we Francji - a konkretnie od 2016 roku. Można więc powiedzieć, że zdołała się już na dobre zagnieździć nad Sekwaną i Loarą - natomiast jak dotychczas niezmiennie reprezentowała ona kraj swojego urodzenia.

Associated Press / © 2023 Associated Press

Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału. Rywalka zasłabła w czasie meczu. WIDEO / Associated Press / © 2023 Associated Press

Warwara Graczewa jest już obywatelką Francji. Klamka zapadła

Czy to zachowanie zawodniczki mogło mieć związek z agresją zbrojną Rosji na Ukrainę? Nie ma na to żadnych konkretnych dowodów, natomiast odcięcie się od rządzonego przez dyktatora Władimira Putina kraju z pewnością Graczewej nie zaszkodzi - a może ewentualnie tylko pomóc, jeśli zajdzie potrzeba.

Graczewa odpadła już z Rolanda Garrosa. W grze dalej m.in. Iga Świątek

W turnieju pozostaje za to niezmiennie chociażby Iga Świątek - Polka 5 czerwca awansowała do ćwierćfinału po tym, jak do kreczu zmuszona była jej rywalka, Ukrainka Łesia Curenko. Niestety wygląda na to, że 34-latka zmagała się z jakąś chorobą. Raszynianka w kolejnym starciu zmierzy się z Coco Gauff.