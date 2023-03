Rosyjska gwiazda za burtą! Katastrofa w drugim secie

22-letnia tenisistka z Rosji zyskała całkiem niedawno bardzo duży rozgłos. Wszystko z uwagi na fakt, że była rywalką Ukrainki, Marty Kostiuk w finale turnieju WTA 250 w Austin. Po zakończeniu spotkania (wygranego przez Kostiuk 6:3, 7:5) triumfatorka nie podała jej ręki, a w pomeczowym wywiadzie skierowała pozdrowienia do rodaków, walczących w obronie ojczyzny.

Iga Świątek przed Indian Wells: To był tydzień ciężkiej pracy. WIDEO

Rosyjska gwiazda za burtą turnieju w Indian Wells

Daria Kasatkina

Do drabinki głównej turnieju w Indian Wells Graczowa musiała przebijać się przez kwalifikacje. Pojedynek z Darią Kasatkiną był już jej piątym, uwzględniając tamte boje, lecz zdawało się to nie robić na zawodniczce wrażenia. Bez kompleksów rywalizowała ze znacznie wyżej notowaną przeciwniczką (aktualnie numer osiem rankingu WTA), zaczynając od prowadzenia 3:0. 25-latka wyrównała, lecz w końcówce partii znów to jej młodsza rywalka podkręciła tempo. W kluczowym momencie przełamała i wygrała 6:4.