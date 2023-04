Rosyjska gwiazda rozbita w pył. Deklasacja w pierwszej rundzie

Choć patrząc wyłącznie na ranking WTA trudno byłoby to dostrzec, pojedynek Darii Kasatkiny z Paulą Badosą był prawdziwym hitem fazy otwarcia w Stuttgarcie . Hiszpanka jeszcze w ubiegłym roku zajmowała w zestawieniu drugie miejsce. Choć obecnie jest "dopiero" 31., w ostatnim czasie zdradzała sygnały, wskazujące powrót do dobrej formy. Miała pecha podczas turniejów w Indian Wells i Miami , gdzie już w drugiej rundzie trafiała na Jelenę Rybakinę . W trakcie kolejnej z imprez - w Charleston doszła do ćwierćfinału, w którym przegrała z Jessicą Pegulą.

Kasatkina to z kolei ósma rakieta świata, do szerokiej, światowej czołówki należąca od dawna. W trakcie wspomnianego turnieju w Charleston dotarła nawet dalej, niż Badosa - do półfinału, w którym uległa późniejszej triumfatorce, Ons Jabeur. Wcześniej już tak dobrze jednak nie było, a prawdziwą katastrofą zakończył się dla niej występ w Australian Open, kiedy to odpadła już w pierwszej rundzie, ulegając rodaczce, Warwarze Graczowej.