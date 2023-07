W piątek, czyli 21 lipca, Straż Graniczna udaremniła wjazd do Polski rosyjskiej tenisistki. 38-letnia Wiera Zwonariowa, posługując się wizą wydaną przez Francję, lotem z Belgradu do Warszawy, próbowała dostać się do naszego kraju. Informacja przedostała się do opinii publicznej w sobotę za sprawą MSWiA. Sportsmenka urodzona w Moskwie miała wziąć udział w turnieju BNP Paribas Warsaw Open, którego główną gwiazdą będzie Iga Świątek, a organizatorem jest jej ojciec - Tomasz Świątek.