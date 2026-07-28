Rosyjska "1" wywieziona z kortu na wózku. Wielka szansa przed Chwalińską
Jekaterina Aleksandrowa kończyła poprzedni rok w najlepszej "10" na świecie, mimo że nie imponowała świetnymi wynikami w Wielkich Szlemach czy turniejach rangi 1000. Większość punktów zdobyła w 500-tkach, w tym roku niewiele się tu zmieniło. Teraz do zawodów WTA 250 w Memphis przystąpiła rozstawiona z "1', zmierzyła się z kwalifikantką Kristiną Liutową. Gdy trzecia partia zbliżała się do finiszu, po ponad trzech godzinach gry, Aleksandrowa nagle się zgięła, kucnęła na korcie. Opuściła go na wózku. Co to oznacza dla Mai Chwalińskiej?
31-letnia dziś Jekaterina Aleksandrowa od niemal siedmiu sezonów ma dość pewne miejsce wśród 50 najlepszych tenisistek świata, potrafiła w tym czasie wskakiwać do drugiej dziesiątki, po czym z niej wypadała. Zawsze jednak trzymała pewien poziom, mimo przeklętych dla niej Wielkich Szlemów, bo ani razu nie dotarła nawet do ćwierćfinałów.
I nie inaczej było w poprzednim sezonie, który zakończyła na... rekordowej w całej karierze dziesiątej pozycji. Była w Rijadzie, jako rezerwowa zagrała w jednym spotkaniu w WTA Finals. Wszystko zaś dzięki turniejom WTA 500 - wygrała taki w Linzu, była w finale w Monterrey, Seulu (przegrała go ze Świątek) i Ningbo, w kilku innych docierała do półfinałów lub ćwierćfinałów.
Teraz wciąż jest w TOP 20, potrafi tak zaplanować kalendarz, by mieć rozstawienie w najważniejszych zawodach. Teraz, na starcie zmagań na kortach twardych, zdecydowała się nie na nieźle obsadzoną imprezę WTA 500 w Waszyngtonie, ale na mniejszy turniej WTA 250 w Memphis. Została rozstawiona z "1", w teorii miała bardzo dobre losowanie. I zakończyła zawody w sposób koszmarny.
Do tego stopnia, że raczej czekać ją będzie bardzo długa przerwa.
WTA 250 w Memphis. Jekaterina Aleksandrowa kontra Kristina Liutowa. Fatalny finał meczu
Rywalką niespełna 32-letniej zawodniczki z Rosji, ale mieszkającej od lat w Czechach, była... 16-letnia Rosjanka mieszkająca pod Waszyngtonem. Mowa o Kristinie Liutowej, która dotąd wszystkie swoje spotkania rozegrała właśnie w USA - tak te juniorskie, jak i profesjonalne. I trzeba przyznać, że choć omijała Wielkie Szlemy dla dziewcząt, to jej wyniki robią wrażenie.
Wygrywała sporo imprez ITF wśród juniorek, niedawno stawia już na te zawodowe turnieje ITF. I zdobyłą tytuły w dwóch turniejach rangi 100, wskoczyła na 229. miejsce w rankingu WTA. W Memphis przeszła kwalifikacje, ewentualna wygrana z Aleksandrową dawała jej wstęp do... kwalifikacji US Open. Choć trudno było zakładać aż taką sensację.
Tymczasem 16-latka od początku poczynała sobie znakomicie, grała bez kompleksów wobec dwukrotnie starszej rywalki. Była w stanie odrobić stratę przełamania w secie otwarcia, wygrać trzy gemy z rzędu - by serwować po 6:4. Wtedy się nie udało, Aleksandrowa wyrównała, ale w tie-breaku to nastolatka okazała się górą (7-2).
Po drugim secie był jednak remis 1:1 (6:4 dla Jekateriny), decydowała trzecia partia. Notowana o ponad 200 miejsc wyżej w rankingu Aleksandrowa prowadziła z przełamaniem 4:3, serwowała po kolejnego gema, miała aż sześć szans na podwyższenie wyniku. A jednocześnie Liutowa wywalczyła aż pięć break pointów. I tego ostatniego wykorzystała.
Przy stanie 5:4 dla nastolatki i 15-15, starsza z Rosjanek zagrała nieco za długą piłkę, po czym... zgięła się za końcową linią i kucnęła. Nie byłą w stanie już przyjąć pozycji pionowej. Fizjoterapeutka też nie była w stanie pomóc, Jekaterinie udało się tylko dojść do ławki. A za chwilę na wózku, płacząc, opuściła kort. Liutowa sensacyjnie awansowała więc do drugiej rundy.
Jeśli uraz okaże się poważniejszy w skutkach, może mieć bardzo istotne znaczenie dla pozycji doświadczonej zawodniczki w rankingu WTA. Obecnie jest w nim 19. - dwie pozycje przed Mają Chwalińską. Ma nad Polką nieco ponad 300 punktów przewagi. Przy czym wkrótce powinna bronić m.in. 120 punktów w Cincinnati, ale też 325 w Monterrey. Ten drugi dorobek będzie się jeszcze wliczał do jej dorobku przed losowaniem US Open. Polka może więc realnie myśleć o wyprzedzeniu tej zawodniczki.