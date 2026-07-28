Rosyjska "1" wywieziona z kortu na wózku. Wielka szansa przed Chwalińską

31-letnia dziś Jekaterina Aleksandrowa od niemal siedmiu sezonów ma dość pewne miejsce wśród 50 najlepszych tenisistek świata, potrafiła w tym czasie wskakiwać do drugiej dziesiątki, po czym z niej wypadała. Zawsze jednak trzymała pewien poziom, mimo przeklętych dla niej Wielkich Szlemów, bo ani razu nie dotarła nawet do ćwierćfinałów.

I nie inaczej było w poprzednim sezonie, który zakończyła na... rekordowej w całej karierze dziesiątej pozycji. Była w Rijadzie, jako rezerwowa zagrała w jednym spotkaniu w WTA Finals. Wszystko zaś dzięki turniejom WTA 500 - wygrała taki w Linzu, była w finale w Monterrey, Seulu (przegrała go ze Świątek) i Ningbo, w kilku innych docierała do półfinałów lub ćwierćfinałów.

Teraz wciąż jest w TOP 20, potrafi tak zaplanować kalendarz, by mieć rozstawienie w najważniejszych zawodach. Teraz, na starcie zmagań na kortach twardych, zdecydowała się nie na nieźle obsadzoną imprezę WTA 500 w Waszyngtonie, ale na mniejszy turniej WTA 250 w Memphis. Została rozstawiona z "1", w teorii miała bardzo dobre losowanie. I zakończyła zawody w sposób koszmarny.

Do tego stopnia, że raczej czekać ją będzie bardzo długa przerwa.

WTA 250 w Memphis. Jekaterina Aleksandrowa kontra Kristina Liutowa. Fatalny finał meczu

Rywalką niespełna 32-letniej zawodniczki z Rosji, ale mieszkającej od lat w Czechach, była... 16-letnia Rosjanka mieszkająca pod Waszyngtonem. Mowa o Kristinie Liutowej, która dotąd wszystkie swoje spotkania rozegrała właśnie w USA - tak te juniorskie, jak i profesjonalne. I trzeba przyznać, że choć omijała Wielkie Szlemy dla dziewcząt, to jej wyniki robią wrażenie.

Kristina Liutowa Justin Ford/Getty Images AFP

Wygrywała sporo imprez ITF wśród juniorek, niedawno stawia już na te zawodowe turnieje ITF. I zdobyłą tytuły w dwóch turniejach rangi 100, wskoczyła na 229. miejsce w rankingu WTA. W Memphis przeszła kwalifikacje, ewentualna wygrana z Aleksandrową dawała jej wstęp do... kwalifikacji US Open. Choć trudno było zakładać aż taką sensację.

Tymczasem 16-latka od początku poczynała sobie znakomicie, grała bez kompleksów wobec dwukrotnie starszej rywalki. Była w stanie odrobić stratę przełamania w secie otwarcia, wygrać trzy gemy z rzędu - by serwować po 6:4. Wtedy się nie udało, Aleksandrowa wyrównała, ale w tie-breaku to nastolatka okazała się górą (7-2).

Po drugim secie był jednak remis 1:1 (6:4 dla Jekateriny), decydowała trzecia partia. Notowana o ponad 200 miejsc wyżej w rankingu Aleksandrowa prowadziła z przełamaniem 4:3, serwowała po kolejnego gema, miała aż sześć szans na podwyższenie wyniku. A jednocześnie Liutowa wywalczyła aż pięć break pointów. I tego ostatniego wykorzystała.

Przy stanie 5:4 dla nastolatki i 15-15, starsza z Rosjanek zagrała nieco za długą piłkę, po czym... zgięła się za końcową linią i kucnęła. Nie byłą w stanie już przyjąć pozycji pionowej. Fizjoterapeutka też nie była w stanie pomóc, Jekaterinie udało się tylko dojść do ławki. A za chwilę na wózku, płacząc, opuściła kort. Liutowa sensacyjnie awansowała więc do drugiej rundy.

Jekaterina Aleksandrowa w Memphis Justin Ford/Getty Images AFP

Jeśli uraz okaże się poważniejszy w skutkach, może mieć bardzo istotne znaczenie dla pozycji doświadczonej zawodniczki w rankingu WTA. Obecnie jest w nim 19. - dwie pozycje przed Mają Chwalińską. Ma nad Polką nieco ponad 300 punktów przewagi. Przy czym wkrótce powinna bronić m.in. 120 punktów w Cincinnati, ale też 325 w Monterrey. Ten drugi dorobek będzie się jeszcze wliczał do jej dorobku przed losowaniem US Open. Polka może więc realnie myśleć o wyprzedzeniu tej zawodniczki.

Jekaterina Aleksandrowa David Gray AFP





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