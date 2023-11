Rosną następcy Świątek i Hurkacza. Rekordowa liczba Polaków na starcie prestiżowego turnieju

To był dla nas totalny szok, bo... my w ogóle tego nie planowaliśmy. Nawet jak lecieliśmy do Akademii Rafy Nadala, to poprosiłam sztab, żeby ustawił jej treningi na korcie twardym, bo już skończyliśmy grę na mączce. Niestety nie dało się tego zrobić, więc akurat trenowała na ziemi. Widząc jej chęć i pragnienie, by wystąpiła w turnieju dla największych talentów, stwierdziliśmy, że przecież nie będziemy wieźć dziecka na turniej do Leszna, jeżeli ona chce zagrać w tym Monte Carlo. Ma 14 lat, więc na ITF jeszcze będzie miała dużo czasu. I stąd też ten udział Basi w tym turnieju.

~ Joanna Sakowicz-Kostecka w rozmowie z Interią