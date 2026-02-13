Dwa lata temu, mimo świetnego Australian Open, Magdalena Fręch też musiała w Dosze i Dubaju przebijać się przez kwalifikacje. Z dobrym skutkiem, przeszła je w obu turniejach, w ZEA dotarła nawet do trzeciej rundy. I tam stoczyła ponad 2,5-godzinny bój z Jeleną Rybakiną. Rok temu Łodzianka znajdowała się w TOP 30 rankingu WTA, ale oba te turnieje były dla niej fatalne, podobnie jak cały luty i marzec.

Teraz znalazła się w niemal bliźniaczej sytuacji do tej z sezonu 2024, znów jest tuż za najlepszą 50-tką w rankingu, potrzebuje jakiegoś bodźca, który pozwoliłby wskoczyć poziom wyżej. I dać nadzieję na główne drabinki w tego typu turniejach, czy też WTA 500.

W Dosze Fręch przegrała finał kwalifikacji z 41-letnią Zwierą Zwonariową, ale później dopisało jej szczęście - i po wycofaniu się Pauli Badosy zajęła miejsce w drabince jako "szczęśliwa przegrana". Sprawiła niespodziankę, pokonała Ludmiłę Samsonową, mimo trzech meczboli Rosjanki, ale Ann Li nie dała już rady.

Teraz w Dubaju ma podobne zadanie - i to dosłownie. Teoretycznie dużo słabsza zawodniczka na starcie, a później spore wyzwanie w finale eliminacji.

WTA 1000 w Dubaju. Magdalena Fręch ruszyła do gry jako pierwsza z Polek. Rywalką Jekaterina Jaszyna

W Dosze Polka mierzyła się w pierwszej potyczce z Turczynką Berfu Cengiz, która dostała "dziką kartę". Podobnie było teraz z Rosjanką Jekateriną Jaszyną, która jest w siódmej setce rankingu WTA. I nigdy w profesjonalnej rywalizacji poważniej nie zaistniała - zaczęła ją 18 lat temu, w tym czasie tylko trzykrotnie mierzyła się z zawodniczkami z TOP 100. I oczywiście wszystkie te spotkania przegrała.

A mimo to Polka miała z nią ogromne problemy, zwłaszcza w pierwszym secie. Fręch prowadziła 3:1 i 40-0, patrząc z jej perspektywy, choć serwowała Jaszyna. Nie wykorzystała żadnego z trzech break pointów, sama dała się załamać. Mało tego, 32-letnia Rosjanka miała cztery szanse, by odskoczyć na 5:3 i serwować po seta.

Na szczęście Polka zdołała opanować emocje, wygrała 12 z 13 ostatnich akcji, "domknęła" tę partię na 6:4.

W drugiej zaś kontynuowała serię, szybko odskoczyła na 4:0, co zakończyło już emocje. Po 86 minutach pokonała znacznie niżej notowaną rywalkę 6:4, 6:2.

O miejsce w głównej drabince, a ta ruszy w niedzielę, Magdalena zagra z Warwarą Graczową. Reprezentująca Francję, a pochodząca z Rosji tenisistka, jest ostatnio w niezłej formie. W Dosze wygrała cztery spotkania, w tym z Lindą Noskovą czy Elisabettą Cocciaretto, zanim w trzeciej rundzie zatrzymała ją Maria Sakkari. Mimo że to Graczowa miała setbola w pierwszej partii.

Dziś Francuzka pokonała Priscillę Hon z Australii 6:4, 6:4.

