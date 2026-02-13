Rosjanka zaskoczyła Polkę na Bliskim Wschodzie. Jeden zryw wszystko zmienił

Andrzej Grupa

Nie opadły jeszcze emocje w WTA 1000 w Dosze, w grze o pierwszy tytuł w zawodach tej rangi w sezonie pozostały jeszcze cztery zawodniczki, a tymczasem już... ruszyły zmagania w kolejnym "tysięczniku". Na nieco szybszej nawierzchni w Dubaju - tam też wystąpią cztery reprezentantki Polski. A jako pierwsza z nich wystąpiła Magdalena Fręch - miała szczęście, ale i trochę pecha w losowaniu. Pierwszą przeszkodę w eliminacjach jednak pokonała, z drugą może być już problem. Oto szczegóły.

Tenisistka w czarnej sukience i białej czapce trzyma rakietę na tle dużego plakatu z wizerunkiem innej zawodniczki w białej czapce.
W czwartek Iga Świątek przegrała swój ćwierćfinał w Dosze, w piątek Magdalena Fręch zaczęła już zmagania w Dubaju

Dwa lata temu, mimo świetnego Australian Open, Magdalena Fręch też musiała w Dosze i Dubaju przebijać się przez kwalifikacje. Z dobrym skutkiem, przeszła je w obu turniejach, w ZEA dotarła nawet do trzeciej rundy. I tam stoczyła ponad 2,5-godzinny bój z Jeleną Rybakiną. Rok temu Łodzianka znajdowała się w TOP 30 rankingu WTA, ale oba te turnieje były dla niej fatalne, podobnie jak cały luty i marzec.

Teraz znalazła się w niemal bliźniaczej sytuacji do tej z sezonu 2024, znów jest tuż za najlepszą 50-tką w rankingu, potrzebuje jakiegoś bodźca, który pozwoliłby wskoczyć poziom wyżej. I dać nadzieję na główne drabinki w tego typu turniejach, czy też WTA 500.

    W Dosze Fręch przegrała finał kwalifikacji z 41-letnią Zwierą Zwonariową, ale później dopisało jej szczęście - i po wycofaniu się Pauli Badosy zajęła miejsce w drabince jako "szczęśliwa przegrana". Sprawiła niespodziankę, pokonała Ludmiłę Samsonową, mimo trzech meczboli Rosjanki, ale Ann Li nie dała już rady.

    Teraz w Dubaju ma podobne zadanie - i to dosłownie. Teoretycznie dużo słabsza zawodniczka na starcie, a później spore wyzwanie w finale eliminacji.

    WTA 1000 w Dubaju. Magdalena Fręch ruszyła do gry jako pierwsza z Polek. Rywalką Jekaterina Jaszyna

    W Dosze Polka mierzyła się w pierwszej potyczce z Turczynką Berfu Cengiz, która dostała "dziką kartę". Podobnie było teraz z Rosjanką Jekateriną Jaszyną, która jest w siódmej setce rankingu WTA. I nigdy w profesjonalnej rywalizacji poważniej nie zaistniała - zaczęła ją 18 lat temu, w tym czasie tylko trzykrotnie mierzyła się z zawodniczkami z TOP 100. I oczywiście wszystkie te spotkania przegrała.

    Magdalena Fręch rywalizowała z Beatriz Haddad Maią o awans do drugiej rundy WTA 1000 w Dosze
    Magdalena Fręch

    A mimo to Polka miała z nią ogromne problemy, zwłaszcza w pierwszym secie. Fręch prowadziła 3:1 i 40-0, patrząc z jej perspektywy, choć serwowała Jaszyna. Nie wykorzystała żadnego z trzech break pointów, sama dała się załamać. Mało tego, 32-letnia Rosjanka miała cztery szanse, by odskoczyć na 5:3 i serwować po seta.

      Na szczęście Polka zdołała opanować emocje, wygrała 12 z 13 ostatnich akcji, "domknęła" tę partię na 6:4.

      W drugiej zaś kontynuowała serię, szybko odskoczyła na 4:0, co zakończyło już emocje. Po 86 minutach pokonała znacznie niżej notowaną rywalkę 6:4, 6:2.

      O miejsce w głównej drabince, a ta ruszy w niedzielę, Magdalena zagra z Warwarą Graczową. Reprezentująca Francję, a pochodząca z Rosji tenisistka, jest ostatnio w niezłej formie. W Dosze wygrała cztery spotkania, w tym z Lindą Noskovą czy Elisabettą Cocciaretto, zanim w trzeciej rundzie zatrzymała ją Maria Sakkari. Mimo że to Graczowa miała setbola w pierwszej partii.

      Dziś Francuzka pokonała Priscillę Hon z Australii 6:4, 6:4.

      Zawodniczka tenisa ubrana w sportową odzież z opaską Reebok i czarnym podkoszulkiem, trzymająca rakietę podczas meczu na kortach tenisowych, wyraz twarzy sugeruje skupienie i zmęczenie.
      Magdalena Fręch
      Magdalena Fręch
      Magdalena Fręch Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP - Foto Olimpik/NurPhoto) (Photo by Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
