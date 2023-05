Rosjanka za nic ma sankcje, i to na oczach Świątek. "Recydywa" w Madrycie

26-letnia Weronika Kudiermietowa jeszcze do wczoraj mogła powiedzieć, że turniej na kortach ziemnych w Madrycie, rangi WTA 1000, przebiega dla niej według wymarzonego scenariusza, po tym jak doszła do półfinału, po drodze odprawiając cztery rywalki. I na tym zakończył się jej popis, bo w pojedynku o finał trafiła na największą gwiazdę, Igę Świątek, a Polka pokazała jej miejsce w szeregu. Niestety Rosjanka także pokazała "coś", nad czym trudno przejść do porządku dziennego. Przeciwko naszej gwieździe zagrała z logo firmy, która jest objęta sankcjami w Unii Europejskiej. Czy to przypadek? Nie, to niestety nie pierwszy raz...