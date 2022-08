Rosjanka rywalką Linette w ćwierćfinale w Cleveland

We wtorek Linette wygrała w drugiej rundzie z Rumunką Soraną Cirsteą 6:4, 6:2. Wcześniej w Cleveland, gdzie poznanianka przygotowuje się do rozpoczynającego się w poniedziałek wielkoszlemowego US Open, takim samym wynikiem pokonała Julię Putincewą z Kazachstanu.

Z Samsonową Linette nie rywalizowała dotychczas w turniejach WTA.

Wynik meczu 2. rundy

Ludmiła Samsonowa (Rosja) - Laura Siegemund (Niemcy) 6:2, 6:1