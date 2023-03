Rosjanka prowokuje w Indian Wells. Wyszła na kort w "zakazanej" koszulce

Rosyjscy i białoruscy tenisiści mogą występować w międzynarodowych turniejach pod egidą WTA i ATP, ale pod warunkiem zachowania neutralności . Formalnie nie są więc zawodnikami z tych krajów, nie mogą też eksponować symboli narodowych. Potapowa mierzyła się wczoraj w trzeciej rundzie turnieju WTA 1000 BNP Paribas Open w Indian Wells z jedną z faworytek - Amerykanką Jessicą Pegulą. Jak zwrócił uwagę komentujący to spotkanie w Canal+ Maciej Zaręba, Rosjanka wyszła na kort w koszulce... Spartaka Moskwa .

Użytkownicy mediów społecznościowych wskazali od razu, że w tej samej koszulce Potapowa pozowała do zdjęć miesiąc temu w Dubaju, ale nie podczas meczów. Sama zresztą się z tym nie kryła w swoich mediach społecznościowych. Kilka dni temu, w wywiadzie dla The Championship, Potapowa podkreślała, że od lat kibicuje Spartakowi Moskwa, co zapoczątkował jej ówczesny agent. Przy czym nie byłaby w stanie wymienić nazwisk piłkarzy, którzy obecnie grają w tym zespole.