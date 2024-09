Kamilla Rachimowa wprawdzie nie przebrnęła kwalifikacji do ostatniego US Open, bo w decydującym meczu przegrała z Priscillą Hon, ale dzięki wycofaniu się Ons Jabeur z turnieju otrzymała szansę gry w pierwszej rundzie. A w tej trafiła na Igę Świątek, której dość nieoczekiwanie postawiła twarde warunki.

Kamilla Rachimowa nie zagra w turnieju w Pekinie. Wpadka w kwalifikacjach