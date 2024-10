Rosjanka pokonała Linette i wyrównała rekord. Niesamowite, co do jednego dnia

Mirra Andriejewa awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA w Pekinie. Rosjanka pokonała w środę Magdę Linette 6:1, 6:3. Tenisistka z Krasnojarska dokonała tego w wieku 17 i 156 dni, czym dokładnie, co do dnia, wyrównała rekord pod względem najmłodszej zawodniczki, która doszła do tej fazy w imprezie rozgrywanej w stolicy Chin. Równo 20 lat temu jako pierwsza zrobiła to inna Rosjanka Maria Szarapowa.