Rosjanka oskarża WTA, zauważyła wielki problem. "Co jest z nimi nie tak?"

Niezbyt dobre relacje World Tennis Association z czołowymi tenisistkami światowego touru pogorszyły się w listopadzie, gdy turniej Finals w meksykańskim Cancun okazał się organizacyjnym niewypałem. Trybuny przy korcie były budowane do niemal ostatniej chwili przed startem. Promocja marketingowa imprezy również zawiodła - frekwencja na trybunach nie rzucała na kolana. Na niektórych meczach deblowych prawie w ogóle nie było publiczności, nawet jeśli nad stadionem świeciło słońce.

Przyjazne warunki atmosferyczne nie były tam standardem - pora deszczowa dała o sobie znać, bardzo często opady zalewały kort, przerywały i przesuwały spotkania. Do tego dochodziły podmuchy wiatru, niektóre z nich uniemożliwiały zawodniczkom normalne serwowanie. Wspomniany finał singlistek został rozegrany 24 godziny później niż pierwotnie planowano. - Najsmutniejszą rzeczą w tym, że nie pojadę do Cancun w tym roku, jest to, że nie mogę pokazać, co się tam dzieje na vlogu - pisała wtedy Daria Kasatkina, która jest aktywna na YouTube.

Mocna teza Darii Kasatkiny. "Celowo nie promują kobiecego tenisa"

W podcaście "What's on The Tour?" wróciła teraz do tematu zbyt słabego promowania kobiecego tenisa. Zarzuciła WTA umyślną bierność w tej kwestii. Skrytykowała także oddzielenie się jej od platformy TennisTV (powstało wtedy WTA TV).

Nie oddzielałabym WTA od TennisTV, kiedyś to była jedna rzecz. Teraz WTA TV jest jedną z najgorszych platform, nie można jej nawet znaleźć w wyszukiwarce internetowej. TennisTV jest najfajniejszy, bardzo dobrze promuje tę dyscyplinę sportu. Wydaje mi się, że WTA celowo nie promuje kobiecego tenisa i to jest bardzo rozczarowujące ~ Daria Kasatkina

Podała także konkretny przykład zaniedbań organizacji Steve'a Simona, a mianowicie konto na TikToku. Znajduje się na nim zaledwie dwadzieścia filmików, a ostatni z nich pojawił się 1 września 2020 roku. Profil został założony w 2019 r., ale przez małą aktywność doczekał się zaledwie niespełna 15 tysięcy obserwujących i niecałych 8 tysięcy polubień materiałów. To wręcz szokująco niskie statystyki, jak na konto z tak wielkim potencjałem. Wystarczy porównać to do liczb profilu ATP Tour, który ma ponad 360 tysięcy "followersów" i 16 milionów polubień wideo.

"WTA ma platformę, fanów, trzeba tylko 'uruchomić' ten 'samochód'. Co jest z nimi nie tak? Szczerze mówiąc, nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie" - powiedziała osiemnasta zawodniczka żeńskiego rankingu.

W swojej karierze zdobyła sześć tytułów singlowych, a jej najlepszym wynikiem w turniejach wielkoszlemowych był Roland Garros 2022, w którym doszła do półfinału. Została jednak pokonana w dwóch setach przez późniejszą zwyciężczynię, Igę Świątek.

Daria Kasatkina / Minas Panagiotakis/Getty Images / AFP

Steve Simon, szef WTA / AFP