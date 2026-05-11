Daria Kasatkina nie jest wcale postacią anonimową w kobiecym tenisie. O 29-latce w ostatnich latach mówiło się jednak najwięcej w kontekście sytuacji politycznej w jej ojczyźnie. Zawodniczka bowiem jako jedna z niewielu sportowców z Rosji po wybuchu wojny w Ukrainie otwarcie skrytykowała działania Władimira Putina. Jeszcze tego samego roku tenisistka zaskoczyła wielu rodaków i zdecydowała się na... coming out. Wyznała wówczas, że jest ona w związku ze srebrną medalistką igrzysk olimpijskich w łyżwiarstwie figurowym - Natalią Zabijako.

W marcu 2025 roku o Kasatkinie znów zrobiło się głośno - w mediach pojawiła się wówczas oficjalna informacja, że Rosjanka zdecydowała się na zmianę barw i reprezentować będzie Australię. Jak można było się spodziewać, decyzja ta rozwścieczyła jej rodaków. "Prawdę mówiąc, kiedy spojrzymy na to wszystko, co dzieje się w moim poprzednim kraju, to nie miałam wielkiego wyboru. Jeśli chcę być sobą, jako lesbijka, musiałam zdecydować się na taki krok. Australia to miejsce, w którym mam poczucie, że mogę być sobą" - tłumaczyła swoją decyzję tenisistka, cytowana przez "benrothenberg.com".

Daria Kasatkina zapytana o powrót do Rosji. Nie wahała się ani chwili

Teraz zwyciężczyni wielkoszlemowego Roland Garros 2014 w grze pojedynczej dziewcząt ponownie zabrała głos na temat Rosji. W rozmowie na kanale BB Tennis na YouTube sportsmenka zapytana została wprost, czy po dokonaniu coming outu i zmianie barw rozważa powrót do ojczyzny. Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać.

"Oczywiście, że kiedyś chciałabym tam wrócić. Naturalnie. Zobaczyć, jak wszystko będzie wyglądało. Na ten moment to bardzo trudne pytanie. (....) Nie jestem pewna, czy ktokolwiek poza moimi rodzicami naprawdę tam na mnie czeka. (...) Nigdy nie powiem, że nigdy nie chciałabym tam wrócić. Najbardziej brakuje mi rodziców i przyjaciół, którzy są w Rosji. To właśnie za tym tęsknię najmocniej" - wyznała.

Kasatkina ma za sobą niezbyt udany występ w turnieju rangi WTA 1000 w Rzymie. 29-latka zmagania rozpoczęła od falstartu i po dwusetowej batalii przegrała z Catherine McNally 2:6, 3:6. Amerykanka jednak nie doszła w tej imprezie o wiele dalej - w drugiej rundzie musiała bowiem uznać wyższość byłej partnerki deblowej, Igi Świątek.

