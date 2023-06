Rosjanka może występować w nowych barwach. Zaczęła od wygranej

Graczowa mieszka we Francji od ponad pięciu lat i 25 maja otrzymała zawiadomienie o nadaniu jej obywatelstwa francuskiego. Tenisistka wniosek w tej sprawie złożyła jeszcze w 2020 roku, a więc zanim Rosja zaatakowała Ukrainę, co stało się w lutym 2022 roku . Natomiast wszystkie dokumenty wypełniła ostatecznie 5 marca tego roku. Zawodniczka otrzymała też list polecający z Francuskiej Federacji Tenisowej (FFT).

Tenis. Nowy numer dwa wśród Francuzek z... Moskwy

~ wyjaśniła, zapytana o to, kiedy podjęła pierwsze kroki celem uzyskania obywatelstwa.

Mieszkałam tu trzy lata, to było tuż przed pandemią koronawirusa. Wtedy powiedzieliśmy sobie: jeśli chcę mieć tu 'swoją bazę', to ubiegamy się o pozwolenie na pobyt. Od tego momentu składałam wszystkie deklaracje