Organizatorzy Wimbledonu, po zeszłorocznej wolcie, tym razem złamali się i pozwolili Rosjanom i Białorusinom rywalizować w tegorocznej edycji turnieju. Jest to jednak obwarowane kilkoma warunkami, które muszą spełnić zawodnicy, by móc wystąpić na słynnych trawiastych kortach. Uderzy to między innymi w sponsorów rosyjskich graczy, o czym przekona się chociażby Weronika Kudiermietowa. Choć to również przykład na to, że w świecie tenisa na bardzo wiele rzeczy przymyka się oko.