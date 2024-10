Danił Miedwiediew w swojej karierze już nie raz pokazał, że trzymanie nerwów na wodzy nie należy do jego najmocniejszych stron. Oczywiście bardzo daleko mu do tego, co potrafi na korcie wyczyniać jego zdecydowanie mniej utytułowany rodak Andrij Rublow. Ten bowiem jest w stanie zniszczyć rakietę, a przy okazji naruszyć także swoje ciało w ten sposób, że doprowadza do bardzo wyraźnego krwawienia. Miedwiediew aż takich rzeczy nie robi.

