Rosjanin znów nie gryzł się w język, kuriozalna rozmowa. "Iluminaci" w Madrycie

W świecie tenisa są zawodnicy, którzy praktycznie zawsze starają się trzymać nerwy na wodzy i nie "dokładać do pieca" podczas meczów - i są też takie osoby, jak Daniił Miedwiediew. Nie ma wątpliwości, że Rosjanin to obecnie jeden z najlepszych graczy świata, ale i jest to postać, która wzbudza sporo kontrowersji między innymi poprzez częste wdawanie się w dyskusje z sędziami. Do kolejnej takiej sytuacji doszło podczas spotkania 28-latka z Sebastianem Kordą, a cała konwersacja przybrała... naprawdę wyjątkowo już nietypowy przebieg.