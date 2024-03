To była demolka. Włoch zdeklasował Rosjanina i zagra w finale turnieju w Miami

Sinner zdeklasował Miedwiediewa i zagra w finale

W drugim secie dla Miedwiediewa wcale nie było lepiej. Znów przegrał swój pierwszy serwis i to do zera. Tego dnia na korcie w Miami był całkowicie bezradny, a Jannik Sinner grał swój koncert. Wystarczy powiedzieć, że w końcowym etapie meczu miał on na koncie aż 7 asów serwisowych, podczas gdy Rosjanin tylko 2. To była przepaść.