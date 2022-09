Rosjanin zalał się łzami. Nie mógł znieść porażki. Wszystko nagrała kamera

Klasyfikowany w rankingu ATP na 11. pozycji Rublow był uznawany za faworyta spotkania, lecz w dramatycznych okolicznościach uznać musiał wyższość rywala. Pierwszego i drugiego seta przegrywał dopiero po tie-breakach (odpowiednio: 3-7 i 0-7), w trzecim zaś uległ 4:6.

Rosjanin wybuchnął płaczem. Nie mógł się pogodzić z porażką

Dla Tiafoe, który kilka dni wcześniej, w poniedziałek wyrzucił za burtę turnieju Rafaela Nadala miejsce w półfinale US Open to kolejny, spektakularny suces. O finał zagra z Carlosem Alcarazem, który po trwającym ponad pięć godzin meczu pokonał Jannika Sinnera. Pochodzący z Maryland tenisista jest pierwszym od 16 lat Amerykaninem, który wdarł się do najlepszej czwórki tego wielkoszlemowego turnieju.

Podczas, gdy on święcił chwile triumfu, jego rywal nie potrafił ukryć łez. Kamery pokazały płaczącego Rublowa, który chowa głowę w swoim ręczniku. Widać było wyraźnie, że porażka odcisnęła na nim swoje piętno.

Drugą parę półfinalistów US Open tworzą Casper Ruud i Karen Chaczanow.