Rosjanin wywołał wielki skandal na korcie. Przerwał milczenie, oto co powiedział

W jednym z półfinałów turnieju ATP w Dubaju doszło do wielkiego skandalu. Jeden z zawodników, Andriej Rublow, zaczął krzyczeć na sędziego liniowego, używając przy tym wulgarnych słów w języku rosyjskim, w którym porozumiewał się również zaatakowany przez niego arbiter. Doszło do natychmiastowej dyskwalifikacji tenisisty, a promocję do finału wywalczył Aleksandr Bublik. Teraz Rublow przerwał milczenie. Oto co miał do powiedzenia na temat swojego zachowania.