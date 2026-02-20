Rosjanin wpadł w furię. Nie wytrzymał, nagle ruszył do sędziego. Rozległy się gwizdy

Andriej Rublow w poprzednim sezonie wygrał rywalizację w turnieju ATP 500 w Dosze. Rosjanin występujący jako neutralny sportowiec w finale pokonał Jacka Drapera w trzech setach. W tym sezonie 28-latek przyjechał do Kataru, aby tytuł obronić. Droga aż do półfinału wydawała się naprawdę dobra.

Problem leżał jednak w tym, kto potencjalnie będzie czekał na niego w półfinale. Tam wedle wszelkich przewidywań miał znaleźć się Carlos Alcaraz. Lider rankingu ATP faktycznie do półfinału dotarł i spotkał się w nim z Andriejem Rublowem. Hiszpan był wyraźnym faworytem tego spotkania.

Rublow znów w furii. Salwa gwizdów na Rosjanina

Zaczęło się jednak dość nerwowo. Przy stanie 5:4 i 30:40 dla Alcaraza oraz serwisie Hiszpana Rublow nagle ruszył na wycieczkę do sędziego. Kwestią, którą chciał rozstrzygnąć było uruchamianie zegara serwisowego. Rosjanin wprost sugerował, że Alcaraz jest traktowany w tym kontekście lepiej.

Sędzia tłumaczył rosyjskiemu zawodnikowi, że stosuje te same zasady dla obu panów, ale ten nie akceptował tych tłumaczeń i przedłużał dyskusje. W końcu rozległa się salwa gwizdów i buczenia ze strony kibiców, którym nie podobało się zachowanie Rosjanina, czemu dali wyraz.

Ostatecznie Rublow wrócił do gry, a ta przerwa sprawiła, że przełamał Alcaraza. Hiszpan wygrał wprawdzie pierwszą partię, jak i cały mecz, ale nie zdołał utrzymać przewagi przełamania przy stanie 5:4. Warto przypomnieć, że dzień wcześniej lider rankingu również kłócił się w temacie zegara z sędzią Mariją Cicak.

Andriej Rublow wpadł w furię podczas US Open

Andriej Rublow znów nie utrzymał nerwów na wodzy

Carlos Alcaraz zdołał wywalczyć sobie punkt podczas finału Australian Open po niesamowicie intensywnej wymianie z Novakiem Djokoviciem

