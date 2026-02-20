Rosjanin wpadł w furię. Nie wytrzymał, nagle ruszył do sędziego. Rozległy się gwizdy

Rosjanie na arenach międzynarodowych często witani są przez kibiców na trybunach dość nieprzychylnie i trudno się temu dziwić. W tenisie wszyscy przyzywyczaili się do ich obecności jako neutralnych sportowców i rzadko spotykają ich nieprzyjemności. Takie dotknęły Andrieja Rublowa. Rosjanin walczył w Dosze o finał z Carlosem Alcarazem. W pewnym momencie rozległa się salwa gwizdów.

Tenisista w szarej koszulce i z opaską na głowie trzyma rakietę tenisową i dotyka czoła, w tle rozmyty niebiesko-żółty baner.
Andriej RublowNurPhotoGetty Images

Andriej Rublow w poprzednim sezonie wygrał rywalizację w turnieju ATP 500 w Dosze. Rosjanin występujący jako neutralny sportowiec w finale pokonał Jacka Drapera w trzech setach. W tym sezonie 28-latek przyjechał do Kataru, aby tytuł obronić. Droga aż do półfinału wydawała się naprawdę dobra. 

Problem leżał jednak w tym, kto potencjalnie będzie czekał na niego w półfinale. Tam wedle wszelkich przewidywań miał znaleźć się Carlos Alcaraz. Lider rankingu ATP faktycznie do półfinału dotarł i spotkał się w nim z Andriejem Rublowem. Hiszpan był wyraźnym faworytem tego spotkania. 

Rublow znów w furii. Salwa gwizdów na Rosjanina

Zaczęło się jednak dość nerwowo. Przy stanie 5:4 i 30:40 dla Alcaraza oraz serwisie Hiszpana Rublow nagle ruszył na wycieczkę do sędziego. Kwestią, którą chciał rozstrzygnąć było uruchamianie zegara serwisowego. Rosjanin wprost sugerował, że Alcaraz jest traktowany w tym kontekście lepiej.

Sędzia tłumaczył rosyjskiemu zawodnikowi, że stosuje te same zasady dla obu panów, ale ten nie akceptował tych tłumaczeń i przedłużał dyskusje. W końcu rozległa się salwa gwizdów i buczenia ze strony kibiców, którym nie podobało się zachowanie Rosjanina, czemu dali wyraz.

Ostatecznie Rublow wrócił do gry, a ta przerwa sprawiła, że przełamał Alcaraza. Hiszpan wygrał wprawdzie pierwszą partię, jak i cały mecz, ale nie zdołał utrzymać przewagi przełamania przy stanie 5:4. Warto przypomnieć, że dzień wcześniej lider rankingu również kłócił się w temacie zegara z sędzią Mariją Cicak.

Andriej Rublow wpadł w furię podczas US Open
Andriej Rublow wpadł w furię podczas US OpenJAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / twitter.comAFP
Andriej Rublow znów nie utrzymał nerwów na wodzy
Andriej Rublow znów nie utrzymał nerwów na wodzyDIMITAR DILKOFF / x.com/ReichelRadioAFP
Zbliżenie młodego tenisisty w sportowym stroju, który unosi zaciśniętą pięść w geście triumfu na tle ciemnej hali. W lewym górnym rogu widać fragment kortu tenisowego z ujęciem gry z lotu ptaka.
Carlos Alcaraz zdołał wywalczyć sobie punkt podczas finału Australian Open po niesamowicie intensywnej wymianie z Novakiem DjokoviciemDAVID GRAY / AFP - x.com/AustralianOpenAFP
