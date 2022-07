Mowa rzecz jasna o ewentualnym triumfie Rosjanki, którą de facto jest Jelena Rybakina. 23-latka urodziła się w Moskwie i wciąż tam mieszka. Do 2018 roku reprezentowała zresztą Rosję, lecz później przyjęła propozycję występowania pod flagą Kazachstanu, z którym na dobrą sprawę nic ją nie łączy.

Rybakina przez drabinkę Wimbledonu przeszła jak burza, dochodząc do finału, w którym zmierzy się z Ons Jabeur. Tegoroczna edycja tego wielkoszlemowego turnieju inna niż wszystkie. Anglicy nie zgodzili się bowiem na udział zawodników z Rosji i Białorusi. To oczywiście reakcja na wojnę, która toczy się w Ukrainie, a w odpowiedzi władze tenisa zdecydowały, że za udział w Wimbledonie nie zostaną przyznane punkty rankingowe.

Wimbledon 2022. Szyderstwo Rosjan przed finałem z udziałem Jeleny Rybakiny i Ons Jabeur

Ten ruch w teorii zmniejszył rangę imprezy, lecz nie wywołało to fali rezygnacji ze startu wśród gwiazd tenisa, które mimo to stawiły się w Londynie. Przed nami już tylko decydujące mecze, między innymi finał singla pań, przed którym w Rosji szydzą z działań Anglików.

- O zakazie wstępu Rosjan już wielokrotnie rozmawialiśmy. Okazało się to bardzo interesujące. Jeśli Rybakina wygra, to trofeum zostanie przyznane rodowitej Rosjance. Dlatego to, czego obawiali się Brytyjczycy, może się jeszcze wydarzyć - przyznał były rosyjski tenisista Andrej Olchowski w rozmowie z portalem Sport-express.ru.

Gdy organizatorzy Wimbledonu ogłaszali wykluczenie Rosjan i Białorusinów pisali, że " nie mogą zaakceptować tego, by sukces lub udział w Wimbledonie był wykorzystywany do czerpania korzyści przez machinę propagandy rosyjskiego reżimu". Teraz można wątpić, czy ich plan rzeczywiście okazał się w stu procentach skuteczny.

