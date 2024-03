Rosjanin rozpętał aferę na korcie. Tak się tłumaczy. Kuriozalne słowa

Rosjanin wraca do incydentu na korcie. Nie gryzł się w język

Po tym wydarzeniu sam zainteresowany opublikował krótkie nagranie w mediach społecznościowych, w którym odniósł się do afery i wyraził skruchę. ''Chciałbym przeprosić za swoje zachowanie z Dubaju. Krzyczenie na kogokolwiek jest nieakceptowalne, nieważne, czy to sędzia, czy to widz. Przepraszam, że do tego doszło, niezależnie od tego, czy sędzia popełnił błąd. Nie powinienem tego robić. To dla mnie lekcja, wierzę, że w przyszłości to się nie powtórzy, a ja będę lepszym zawodnikiem'' - mówił zawodnik.