Rosjanin pogrążony u progu starcia Hurkacza. 0:6, 0:6 w 49 minut

Andrzej Grupa, Mateusz Stańczyk

Na środę organizatorzy Rolex Monte Carlo Masters zaplanowali dokończenie etapu 1/16 finału turnieju rangi 1000. Polskich kibiców z pewnością najbardziej interesuje starcie Huberta Hurkacza, który wreszcie przełamał serię porażkek. Rywalem Wrocławianina będzie Węgier Fabian Marozsan. Zanim jednak oni wyszli na Court EA de Massy, na głównym stadionie Rainiera III odbył się pojedynek rozstawionego z "7" Daniiła Miedwiediewa z Matteo Berrettinim. Potrwał niecałe 50 minut, Rosjanin z furią połamał rakietę. Oto dlaczego.

article cover
Daniił Miedwiediew nie krył swojej frustracji podczas spotkania z Matteo BerrettinimVALERY HACHEAFP

Turniej w Monte Carlo to pierwsza "poważna" impreza na mączce w głównym kalendarzu ATP. W księstwie może dojść do zmiany lidera - Carlos Alcaraz broni bowiem tysiąca punktów za zeszłoroczny triumf, Jannik Sinner wtedy był zawieszony. I w rankingu "na żywo" przewaga Hiszpana nad Włochem zmalała do zaledwie 200 punktów. Obaj we wtorek wygrali swoje pierwsze spotkania, awansowali do 1/8 finału.

Na środę zaplanowano dokończenie tego etapu - poznamy więc najlepszą "16" w turnieju rangi 1000. Szansę na to ma Hubert Hurkacz, który we wtorek przełamał w końcu serię siedmiu kolejnych porażek - pokonał rozstawionego tu Luciano Darderiego. I w środowe popołudnie zagra na obiekcie Court EA de Massy z Węgrem Fabianem Marozsanem. Rywalizował z nim dotąd tylko raz - 2,5 roku temu w Szanghaju. Wtedy pokonał Węgra w ćwierćfinale, a później wygrał trofeum. Był to jeden z największych sukcesów Polaka w całej karierze.

Zobacz również:

Jako pierwsze w środę odbyło się spotkanie rozstawionego tu z "7", dziesiątego w rankingu ATP Daniiła Miedwiediewa z finalistą Wimbledonu z 2021 roku Matteo Berrettinim. Wtedy Włoch zagrał o tytuł, bo w półfinale okazał się lepszy od Hurkacza.

Problemem Berrettiniego przez lata były jednak kontuzje - to one sprawiły, że wypadł ze ścisłej czołówki. W połowie 2022 roku stracił miejsce w najlepszej dziesiątce rankingu, na przełomie 2023 i 2024 roku w ogóle nie grał przez osiem miesięcy, spadł do drugiej setki. A później "falował" - raz było lepiej, raz gorzej. Teraz jest 90. na świecie, do Monte Carlo dostał dziką kartę. Dziś na korcie Rainiera III sprawił jednak olbrzymią sensację.

tenisista w jasnej koszulce odbija piłkę rakietą forehandem, skupiony wyraz twarzy, w tle rozmazana publiczność oraz logo Rolex
Matteo Berrettini, Monte Carlo 2026VALERY HACHEAFP

Po pierwsze: jest nią już sam fakt, że pokonał Miedwiediewa, z którym dotąd miał bilans 0:3. Po drugie - a to ważniejsze - chodzi o styl, w jakim tego dokonał. Ich mecz zakończył się bowiem po 49 minutach i 58 sekundach.

Rosjanin po raz pierwszy w karierze przegrał spotkanie 0:6, 0:6, Berrettini zaś po raz pierwszy wygrał 6:0, 6:0. I to właściwie mogłoby oddać całą relację z tego wydarzenia.

Włoch znalazł się więc w trzeciej rundzie bez... straty choćby jednego gema - i to kolejna nieprawdopodobna statystyka. Jego pierwsze starcie w księstwie zakończyło się bowiem już po czterech gemach - Roberto Bautista Agut, świetny przecież specjalista od gry na mączce, skreczował po czterech gemach. Przy stanie 0:4.

Zobacz również:

Dziś Miedwiediew wytrwał do końca, ale im bliżej było tego niechlubnego wyniku, tym bardziej puszczały mu nerwy. Złamał rakietę, rzucał nią po całym korcie, frustrował się, krzyczał. Berrettini nie zaliczył żadnego asa, nie miał nawet jakiejś imponującej skuteczności pierwszego czy drugiego podania. To jego rywal popełniał masę błędów. Możliwe, że zagrał najgorsze spotkanie w karierze.

mężczyzna w pomarańczowej koszulce sportowej siedzi na ławce z ręcznikiem na kolanach, trzymając butelkę wody, obok torba sportowa, w tle elementy kortu tenisowego
Daniił MiedwiediewVALERY HACHEAFP

Pierwszy set zakończył się po 25 minutach, to był popis Włocha. Miedwiediew popełnił 14 niewymuszonych błędów w 36 akcjach - ta statystyka uderzała po oczach. A później było jeszcze gorzej. Rosjanin nawet stojąc pod siatką... w nią trafiał. I też miał już tego spotkania dość.

Przy stanie 0:6, 0:5 serwował, prowadził 30-15, walczył o honorowego gema. Znów posłał dropszota w siatkę, za moment... przelobował Włocha, ale i sam kort. A na koniec wyrzucił bekhend - i "rower" stał się faktem.

Miedwiediew jednak spokojnie pogratulował rywalowi, podziękował sędziemu i poszedł do szatni. Mecz zakończył z bilansem: trzy winnery, 29 niewymuszonych błędów.

A Berrettini zagra o ćwierćfinał z lepszym z pary: Joao Fonseca - Arthur Rinderknech.

Monte Carlo (M)
1/16 finału
08.04.2026
11:00
Zakończony
Wszystko o meczu

Zobacz również:

Matteo Berrettini
Matteo BerrettiniGLYN KIRK / AFPAFP
Jannik Sinner - Daniił Miedwiediew. Skrót meczuPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja