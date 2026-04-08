Rosjanin pogrążony u progu starcia Hurkacza. 0:6, 0:6 w 49 minut

Turniej w Monte Carlo to pierwsza "poważna" impreza na mączce w głównym kalendarzu ATP. W księstwie może dojść do zmiany lidera - Carlos Alcaraz broni bowiem tysiąca punktów za zeszłoroczny triumf, Jannik Sinner wtedy był zawieszony. I w rankingu "na żywo" przewaga Hiszpana nad Włochem zmalała do zaledwie 200 punktów. Obaj we wtorek wygrali swoje pierwsze spotkania, awansowali do 1/8 finału.

Na środę zaplanowano dokończenie tego etapu - poznamy więc najlepszą "16" w turnieju rangi 1000. Szansę na to ma Hubert Hurkacz, który we wtorek przełamał w końcu serię siedmiu kolejnych porażek - pokonał rozstawionego tu Luciano Darderiego. I w środowe popołudnie zagra na obiekcie Court EA de Massy z Węgrem Fabianem Marozsanem. Rywalizował z nim dotąd tylko raz - 2,5 roku temu w Szanghaju. Wtedy pokonał Węgra w ćwierćfinale, a później wygrał trofeum. Był to jeden z największych sukcesów Polaka w całej karierze.

ATP Monte Carlo. "Rower" na centralnym stadionie. Rosyjskie gwiazdor rozbity przez Włocha

Jako pierwsze w środę odbyło się spotkanie rozstawionego tu z "7", dziesiątego w rankingu ATP Daniiła Miedwiediewa z finalistą Wimbledonu z 2021 roku Matteo Berrettinim. Wtedy Włoch zagrał o tytuł, bo w półfinale okazał się lepszy od Hurkacza.

Problemem Berrettiniego przez lata były jednak kontuzje - to one sprawiły, że wypadł ze ścisłej czołówki. W połowie 2022 roku stracił miejsce w najlepszej dziesiątce rankingu, na przełomie 2023 i 2024 roku w ogóle nie grał przez osiem miesięcy, spadł do drugiej setki. A później "falował" - raz było lepiej, raz gorzej. Teraz jest 90. na świecie, do Monte Carlo dostał dziką kartę. Dziś na korcie Rainiera III sprawił jednak olbrzymią sensację.

Matteo Berrettini, Monte Carlo 2026

Po pierwsze: jest nią już sam fakt, że pokonał Miedwiediewa, z którym dotąd miał bilans 0:3. Po drugie - a to ważniejsze - chodzi o styl, w jakim tego dokonał. Ich mecz zakończył się bowiem po 49 minutach i 58 sekundach.

Rosjanin po raz pierwszy w karierze przegrał spotkanie 0:6, 0:6, Berrettini zaś po raz pierwszy wygrał 6:0, 6:0. I to właściwie mogłoby oddać całą relację z tego wydarzenia.

Włoch znalazł się więc w trzeciej rundzie bez... straty choćby jednego gema - i to kolejna nieprawdopodobna statystyka. Jego pierwsze starcie w księstwie zakończyło się bowiem już po czterech gemach - Roberto Bautista Agut, świetny przecież specjalista od gry na mączce, skreczował po czterech gemach. Przy stanie 0:4.

Dziś Miedwiediew wytrwał do końca, ale im bliżej było tego niechlubnego wyniku, tym bardziej puszczały mu nerwy. Złamał rakietę, rzucał nią po całym korcie, frustrował się, krzyczał. Berrettini nie zaliczył żadnego asa, nie miał nawet jakiejś imponującej skuteczności pierwszego czy drugiego podania. To jego rywal popełniał masę błędów. Możliwe, że zagrał najgorsze spotkanie w karierze.

Daniił Miedwiediew

Pierwszy set zakończył się po 25 minutach, to był popis Włocha. Miedwiediew popełnił 14 niewymuszonych błędów w 36 akcjach - ta statystyka uderzała po oczach. A później było jeszcze gorzej. Rosjanin nawet stojąc pod siatką... w nią trafiał. I też miał już tego spotkania dość.

Przy stanie 0:6, 0:5 serwował, prowadził 30-15, walczył o honorowego gema. Znów posłał dropszota w siatkę, za moment... przelobował Włocha, ale i sam kort. A na koniec wyrzucił bekhend - i "rower" stał się faktem.

Miedwiediew jednak spokojnie pogratulował rywalowi, podziękował sędziemu i poszedł do szatni. Mecz zakończył z bilansem: trzy winnery, 29 niewymuszonych błędów.

A Berrettini zagra o ćwierćfinał z lepszym z pary: Joao Fonseca - Arthur Rinderknech.

Matteo Berrettini

