W tegorocznym Indian Wells doszło do wycofania się Łesii Curenko, która zrobiła to przed meczem z Białorusinką Aryną Sabalenką, ze względu na atak paniki. Wywołała go rozmowa ze Steve'em Simonem, szefem WTA, na temat reakcji władz tenisa na ten konflikt.

"Zdecydowanie współczuję wszystkim ukraińskim zawodnikom tego, co muszą przechodzić" - powiedział Miedwiediew po dotarciu do półfinału w Indian Wells.

"Jeśli chodzi o sytuację z Curenką, to nie znam szczegółów. To pytanie bardziej do niej albo Sabalenki. Nie wiedziałem, że to się stało, aż do następnego dnia" - dodał zwycięzca wielkoszlemowego US Open z 2021 roku.

Łesia Curenko /

Tenis. Daniił Miedwiediew jest za pokojem na świecie

Zachodni oficerowie szacują straty na ponad 100 tysięcy zabitych po obu stronach wojny, która zaczęła się w lutym zeszłego roku po rosyjskiej inwazji.

"Oczywiście mamy obowiązek rozmawiać o tym problemie, ale to od każdego z osobna zależy, jak sobie z tym poradzi. Zawsze powtarzam to samo, że jestem za pokojem na całym świecie i to wszystko, co mogę powiedzieć" - stwierdził tenisista z Moskwy.

Wcześniej Iga Świątek, numer jeden kobiecego tenisa, wezwała, aby bardziej wspierać ukraińskich graczy , którzy występują w tourze w czasie wojny w ich kraju.

Daniił Miedwiediew / AFP