Początek meczu był zaskakujący, ponieważ obaj zawodniczy w pierwszych czterech gemach solidarnie po dwa razy oddali serwis. Potem to się zmieniło, ale w ósmym, bardzo długim gemie, Miedwiediew jeszcze raz dał się przełamać, co zadecydowało o jego przegranej w secie.

Tenis. Daniił Miedwiediew wygarnął wszystko w przerwie

Druga partia toczyła się już zgodnie z zasadą własnego serwisu. Tak było do 11. gema, kiedy, przy podaniu Miedwiediewa, rywal prowadził 30:15. W następnym punkcie miała miejsce długa wymiana, w pewnym momencie piłka po forhendzie Chaczanowa wylądowała w okolicy linii, ale gra trwała dalej. Ostatecznie lepszy w niej okazał się 27-latek, jednak drugi z Rosjan sprawdził ślad tej nieoczywistej piłki i od razu zobaczył, że był aut . Potem to samo potwierdził obraz telewizyjny.

Sędzia Carlos Bernardes przyznał punkt Chaczanowowi, bowiem Miedwiediew nie wstrzymał akcji, a potem już było za późno, aby wracać do tej sytuacji. 28-latek przegrał gema, popełniając podwójny błąd serwisowy, a potem puściły mu nerwy, najpierw ze złością rzucił rakietą, za otrzymał ostrzeżenie, a następnie jak usiadł na swoim krześle, to zaczął wykłócać się z sędzią i z superwizorem.

"Oni nie powinni sędziować, to był przecież aut. Kto podejmie działania? Wczoraj piłka też była autowa, a uznaną ją za dobrą. Kto weźmie odpowiedzialność? Sędziowanie meczów nie jest moim obowiązkiem. To należy do tego faceta w okularach, ale on ich nie potrzebuje, bo nic nie widzi" - praktycznie krzyczał do superwizora, który jest Cédric Mourier, Miedwiediew. Na niektórych kortach ziemnych wciąż nie ma elektronicznego sędziowania.