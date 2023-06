Rosjanin "jedynką" turnieju w Polsce. Jego partnerka to znana skandalistka

Poznański turniej to druga co do wielkości męska impreza tenisowa w Polsce - ma rangę challengera ATP 100 i zwiększoną w tym roku pulę nagród - do 118 tysięcy euro. Zwycięzca dostanie aż 100 punktów do światowego rankingu, a także i 16 tysięcy euro. Zwykle gromadzi zawodników z okolic miejsc 100-200 na liście światowej, ale bardzo często są to znane później nazwiska. W przeszłości w Poznaniu wygrywali m.in. Jerzy Janowicz, Hubert Hurkacz czy David Goffin, ale grali tu też Jewgienij Kafielnikow, Marat Safin, Juan Carlos Ferrero czy Gaston Gaudio. Dwa lata temu w finale zmierzyli się Bernabé Zapata Miralles oraz Jiří Lehečka - dziś to tenisiści z TOP 50 listy ATP.