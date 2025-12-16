Partner merytoryczny: Eleven Sports

Rosjanie zachwyceni rywalką Świątek. Przypomnieli, co zrobiła Polka, a potem ogłosili

Michał Chmielewski

2025 rok w damskim tourze był niezwykle emocjonujący. Dla Polaków zdecydowanie najpiękniejszą chwilą był finał Wimbledonu, w którym Iga Świątek kompletnie rozbiła Amandę Anisimową. Mimo efektownego triumfu w późniejszym czasie Amerykanka dwukrotnie zrewanżowała się naszej reprezentantce. Wskoczyła do pierwszej dziesiątki rankingu, a zdaniem Rosjan niebawem może wejść na sam szczyt.

Dwie kobiety w sportowych strojach tenisowych, każda ze sportową czapką, stojące po przeciwnych stronach zdjęcia, jedna z nich z neutralnym wyrazem twarzy, druga z zamkniętymi oczami i lekko skrzywioną miną.
Iga Świątek i Amanda Anisimova podczas finału Wimbledonu, teraz zagrają ze sobą na US OpenHENRY NICHOLLS / AFPAFP

Wszyscy kibice tenisa z pewnością doskonale pamiętają finał tegorocznego Wimbledonu. Iga Świątek potrzebowała zaledwie 58 minut, aby rozgromić Amandę Anisimovą do zera. Polka nie pozwoliła ugrać rywalce ani jednego gema. Amerykanka była kompletnie sparaliżowana.

Szansę na rewanż otrzymała niecałe dwa miesiące później. Tym razem to Anisimowa była górą, ograła Świątek w ćwierćfinale US Open 6:4, 6:3. W ciągu ostatnich 12 miesięcy kariera 24-latki rozpędzała się w zawrotnym tempie. Obecnie amerykańska zawodniczka plasuje się na czwartym miejscu w rankingu WTA.

"As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025". Tomasz Lorek ocenił szanse Igi ŚwiątekPolsat Sport

Rosjanie zachwyceni rywalką Świątek. Przypomnieli, skąd pochodzi. Padły odważne słowa

Ostatnio formą i możliwościami Amandy Anisimovej zachwycali się... Rosjanie. Przypomnieli oni, że w żyłach Amerykanki płynie rosyjska krew. Jej rodzice emigrowali do Stanów Zjednoczonych pod koniec lat 90. Teraz, w atmosferze sukcesu i oczekiwań, przypomniano ten fakt na łamach portalu championat.com.

Zdaniem rosyjskich ekspertów Anisimova w przyszłym roku może zostać pierwszą rakietą świata. "Zrobiła imponujący skok w ciągu jednego sezonu i dołączyła do elity, jakby zawsze tam była. Anisimova, Amerykanka rosyjskiego pochodzenia, zakończyła 2024 rok na 36. miejscu w rankingu światowym, ale rok później awansowała do pierwszej czwórki" - czytamy.

W obszernej analizie możemy znaleźć wiele cytatów i wypowiedzi amerykańskich ekspertów. "Myślę, że Amanda Anisimova zostanie numerem jeden na świecie w ciągu najbliższych 12 miesięcy" - powiedział Querrey w podcaście Nothing Major, co odnotowali Rosjanie.

    W kontekście prześwietlenia sylwetki Anisimovej nie sposób było nie wspomnieć o pojedynkach z Igą Świątek. "Jeśli przegrasz finał Wimbledonu 0:6, 0:6, a potem znów grasz w finale Wielkiego Szlema, twój stan psychiczny jest w porządku" - odnotowano, nawiązując do przerwy Amerykanki spowodowanej chwilowym wypaleniem zawodowym.

    "Po występie w Wimbledonie Anisimova dotarła do finału US Open, a nawet zrewanżowała się Świątek" - przypominają w Rosji, gdzie zachwycają się bekhendem Amerykanki oraz wnikliwie tłumaczą, dlaczego niebawem może zajmować pierwsze miejsce w światowym rankingu oraz triumfować w wielkoszlemowych zawodach. W trzecim meczu przeciwko Świątek 24-latka pokonała naszą reprezentantkę w Rijadzie 6:7, 6:4, 6:2 podczas WTA Finals.

    Tenisistka w białym stroju sportowym z opaską na głowie wyraża silne emocje podczas meczu, trzymając rakietę w jednej dłoni, a drugą ręką ukazując gest frustracji lub zaskoczenia.
    Amanda Anisimowa, 10.07.2025 r.KIRSTY WIGGLESWORTHEast News
    Tenisistka ubrana w białą koszulkę unosi rękę, machając do widowni, z rakietą tenisową trzymaną w tle. Twarz kobiety jest uśmiechnięta, a na szyi ma sportowy wisiorek.
    Amanda AnisimovaHenry NichollsAFP
    Młoda kobieta o prostych, brązowych włosach udziela wywiadu lub bierze udział w konferencji prasowej, siedząc przy mikrofonie na tle niebieskiej ściany ze wzorami i logotypami.
    Iga ŚwiątekAndrew Schwartz / SplashNews.com/Splash/East NewsEast News

