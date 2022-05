Rosjanie wykluczeni z wielkiej imprezy, ale on nie traci nadziei

The All England Lawn Tennis Club (AELTC) podjął taką decyzję po konsultacjach z rządem Wielkiej Brytanii. Rosja zaatakowała Ukrainę 24 lutego, a Białoruś popiera reżim Władimira Putina

"Nie wiem, czy jest to decyzja ostateczna ani, czy oznacza koniec dla mnie" - przyznał Miedwiediew w Genewie, gdzie wystąpi po sześciotygodniowej przerwie spowodowanej rehabilitacją po operacji przepukliny.

Tenis. Daniił Miedwiediew o Wimbledonie

"Jeśli będę mógł zagrać, to będę szczęśliwy mogąc znowu wystąpić w Wimbledonie. Kocham ten turniej. Jeśli jednak nie będzie mi to dane, to będę się przygotowywał do innych turniejów, a w Londynie może uda mi się pojawić za rok" - dodał Rosjanin.

Miedwiediew, który w styczniu przegrał w finale wielkoszlemowego Australian Open z Rafaelem Nadalem, choć prowadził 2:0 w setach, opuścił początek sezonu na kortach ziemnych: Monte Carlo, Madryt i Rzym, dochodząc do siebie po zabiegu.