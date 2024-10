Rosjanie triumfują, doczekali się swojego dnia. Iga Świątek dopiero tam zmierza

Maria Szarapowa została oficjalnie zaproszona do Tenisowej Galerii Sław. 37-letnia Rosjanka to była liderka światowego rankingu, pięciokrotna zwyciężczyni turniejów wielkoszlemowych oraz wicemistrzyni olimpijska z Londynu. Jej wybór wywołuje jednak sporo kontrowersji. Wszystko za sprawą ciemnej karty w CV. W 2016 roku w jej organizmie wykryto zakazaną substancję, którą przyjmowała przez całą dekadę. Zapłaciła za to 15-miesięczną dyskwalifikacją.