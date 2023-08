Rosjanie stracą młodą gwiazdę? Zdecydowany ruch rewelacyjnej nastolatki

Mirra Andriejewa ma za sobą wspaniały czas we wschodzącej karierze sportowej. Szesnastolatka zachwyciła tenisowy świat na Rolandzie Garrosie i Wimbledonie. W obu tych wielkoszlemowych turniejach musiała przechodzić przez trzymeczowe kwalifikacje. Zrobiła to bez problemu. W drabinkach głównych dotarła odpowiednio do trzeciej i czwartej rundy, pokonując takie zawodniczki jak Barbora Krejcikova czy Anastasia Potapowa. Jej pogromczyniami były dwie Amerykanki - Coco Gauff i Madison Keys.

I choć wokół niej nie brak kontrowersji, jak dotąd nie wpływa to na jej postawę na korcie. Dlatego Rosjan tak zelektryzowały pogłoski o rzekomych próbach zmiany obywatelstwa, o których informowały zachodnie media.

Rosjanie pełni obaw, ryzyko utraty młodej gwiazdy?

Zaczęło się od informacji, podanych przez portal Tennis World USA, wedle których Mirra szykuje się do... zmiany obywatelstwa z rosyjskiego na francuskie. Wyjaśniono, że 16-latka od dawna mieszka i żyje we Francji, więc byłby to naturalny krok.

Wywołało to natychmiast falę plotek i oburzenie w samej Rosji. Młoda gwiazda, która przebojem wdarła się do tenisowej elity i zyskała w kraju sporo fanów, miałaby zmienić obywatelstwo? Najpierw sprawę zdementował jej agent, ale to nadal nie wyjaśniało wszystkich wątpliwości. Teraz głos zabrała sama zawodniczka.

"Ten artykuł pojawił się na jednym z zagranicznych portali tenisowych, który wykorzystał jako źródło post osoby, która nie ma nic wspólnego z naszą rodziną i drużyną" - przekazała tenisistka "Rossijskiej Gaziecie".

Urodziłam się w Rosji i do zeszłego roku poruszałam między Krasnojarskiem, Soczi i Moskwą. Ze względu na tenisowy harmonogram, proces szkolenia odbywa się teraz głównie w Cannes, mam zwykłą wizę studencką. Nie planuję zmienić obywatelstwa. Na wakacje lecę do domu, do Krasnojarska ~ dodała Andriejewa.

Kontrowersje wokół młodej gwiazdy

O Mirze Andriejewej tenisowy świat poważniej usłyszał pod koniec kwietnia, gdy jeszcze przed 16. urodzinami świetnie zaprezentowała się w turnieju WTA 1000 w Madrycie. Pokonała byłą finalistkę US Open Leylah Fernandez, później rozstawioną Beatriz Haddad Maię, wreszcie - już w dniu swoich urodzin - naszą Magdę Linette. Wcześniej jej nazwisko nie było obce w tourze, bo przecież występuje tu jej starsza siostra Eirika, ale mimo wszystko przejście z rywalizacji juniorskiej do seniorskiej dla wielu tenisistek bywa bardzo trudne. Zwłaszcza tak młodych.



Rosjanka szybko odnalazła się w zawodowym tenisie i zaczęła odnosić pierwsze sukcesy. Jednak już podczas Wimbledonu pojawiło się wokół niej sporo kontrowersji. Jeden z felietonistów "Daily Mail" zaapelował do niej publicznie, by wytłumaczyła, dlaczego obserwuje w mediach społecznościowych jednego z prorządowych rosyjskich piosenkarzy. Miała także polubić jego wpis z życzeniami urodzinowymi dla Władimira Putina.

Potem interweniować zaczęli Ukraińcy, którym nie podobały się jej działania w mediach społecznościowych. WTA jednak postanowiła nie interweniować. Pochodząca z Syberii zawodniczka cały czas pozostaje jednak na świeczniku, co jak na razie nie ma wpływu na jej postawę na korcie.

Mirra Andriejewa / AFP

