Szerokim echem w mediach odbiło się to, co zrobiła na kortach Indian Wells rosyjska tenisistka Anazstazja Potapowa. 21-latka wyszła na mecz z Jessicą Pegulą w "zakazanej" koszulce Spartaka Moskwa. To zostało odebrane jako prowokacyjny gest. Rosyjski portal Sport24.ru takie postawienie sprawy nazywa "wypaczoną logiką", wskazując przy tym na Polskę, która najbardziej oburzyła się zachowaniem tenisistki pochodzącej z kraju rządzonego przez Władimira Putina.