Rosjanie oburzeni po zwycięstwie Magdy Linette. Uderzają w Polkę, kuriozalne zarzuty

Wielki wyczyn Linette w Paryżu. Rozbiła półfinalistkę Rolanda Garrosa

32-latka już na starcie spotkania przełamała dużo młodszą rywalkę i wyszła na prowadzenie 3:0. Andriejewa wyglądała na nieco przytłoczoną debiutem na igrzyskach, a do tego popełniała więcej błędów od Polki. W stosunkowo krótkim czasie poznanianka triumfowała 6:3 i narzuciła jeszcze większą presję na Rosjankę. To ona w tym spotkaniu "musiała".

Dziennikarze portali "championat.com" i "sport.ru" w dość zwięzły sposób odnotowali jedynie zwycięstwo Magdy Linette, przekierowując od razu uwagę odbiorców, że dla Mirry Andriejewej nie oznacza to wcale końca zmagań w Paryżu. Powalczy jeszcze w deblu i w mikście. Redakcja "MatchTV" dodała, że do strefy mieszanej rosyjska tenisistka weszła "ze łzami w oczach".

- Prawdopodobnie przeważyło doświadczenie. Dzisiaj czułam się nieco zmęczona. Wczoraj nie miałam możliwości trenować. Mimo odpoczynku,ciężko było przyzwyczaić się do tej atmosfery i kortu. To było trochę niewygodne. Ale co się stało, to się stało - skomentowała swoją porażkę Andriejewa.