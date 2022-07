Rosjanie kpią po triumfie Rybakiny. "Chcieli być świętsi od papieża"

Organizatorzy Wimbledonu, po rosyjskiej agresji na Ukrainę, postanowili wyłamać się z tenisowego środowiska i wykluczyć z udziału w turnieju zawodników z Rosji i Białorusi. Zostali za to ukarani przez tenisowe władze, ale zdecydowana większość kibiców i zawodników poparła tę decyzję. Los jednak nieco z nich zakpił, bo w rywalizacji kobiet zwyciężyła Jelena Rybakina, czyli Rosjanka reprezentująca Kazachstan. A to z kolei napędziło machinę propagandy i w Rosji co i rusz słychać kpiny z organizatorów tego prestiżowego turnieju.

Zdjęcie Jelena Rybakina / NEIL HALL / PAP