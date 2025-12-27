Partner merytoryczny: Eleven Sports

Rosjanie już dopadli pierwszą "uciekinierkę". Jest oficjalny wyrok sądu

Andrzej Grupa

Andrzej Grupa

Od końca lutego 2022 roku, czyli pełnoskalowej napaści wojsk Putina na Ukrainę, rosyjscy tenisiści występują w tourze z pewnymi ograniczeniami. Choćby takimi, że nie ma ich w zmaganiach drużynowych, są zmuszeni do gry bez barw narodowych, jako "neutralni". Nic dziwnego, że część zawodniczek i zawodników szuka "nowych ojczyzn", szczególnie w ostatnich tygodniach mocno uderzyło to w rosyjską federację. Ale i ona nie jest bezczynna - w sobotę poinformowano o pierwszym wyroku na jej korzyść. Wyroku, który zapadł w Rosji.

Zawodniczka tenisa ziemnego w czerwonym stroju, z opaską na głowie oraz opaskami na przedramieniu i ręce, trzyma rakietę tenisową i zasłania twarz dłońmi, wyrażając silne emocje na korcie ziemnym.
Elina AwanesianRobert PrangeGetty Images

Najpierw Maria Timofiejewa do Uzbekistanu, po niej w tym samym kierunku Kamilla Rachimowa, następnie Anstazja Potapowa do Austrii, wreszcie - Polina Kudiermietowa też do Uzbekistanu. Od początku listopada do końca grudnia aż cztery rosyjskie tenisistki poinformowały o zmianie obywatelstwa, a przecież to nie one rozpoczynały tę serię. Już wcześniej były takie przypadki, z tym najgłośniejszym: Darii Kasatkiny. Ona i tak nie przylatywała już do Rosji, bo tam, z uwagi na swoją orientację seksualną, mogłaby zostać aresztowana. I od blisko roku reprezentuje oficjalnie Australię.

Wcześniej Aleksandr Szeczenko wybrał Kazachstan, Ksenia Jefremowa i Warwara Graczowa Francję, a Elina Awanesian - Armenię. Wymieniamy tu sportowców znanych, z pierwszej czy drugiej setki rankingu, lub bardzo obiecujących, jak w przypadku 16-letniej Jefremowej. Choć ta lista jest dłuższa.

    Teraz jednak zapadł wyrok w Rosji - tamtejsza federacja tenisowa wystąpiła o odszkodowanie.

    Rosjanie nie odpuszczają. Jest wyrok ws. zawodniczki, która reprezentuje już inny kraj

    O ile wcześniejsze odejścia jakoś w Moskwie zaakceptowano, nie dotyczyły bowiem zawodniczek z czołówki, to teraz kibice zaczęli już dość głośno komentować kolejne "transfery". Nie chodzi o to, że to wielkie gwiazdy (poza Kasatkiną), bo taki status w Rosji mają: Mirra Andriejewa, Diana Sznajder, Jekaterina Aleksandrowa czy Anna Kalinska, ale o ilość ucieczek. Działacze, z szefem federacji Szamiłem Tarpiszczewem, rozmywali skalę problemu.

    A teraz się okazało, że działają dodatkowo drogą sądową.

    Kobieta w czerwonym stroju sportowym odbija piłkę tenisową rakietą na korcie tenisowym. Silna koncentracja na twarzy, dynamiczna postawa oraz widoczny ruch piłki oddają intensywność rozgrywki.
    Elina AwanesianAl Bello/Getty ImagesAFP

    Dziennik Izwiestia poinformował, że Rosyjska Federacja Tenisowa wygrała właśnie sprawę Eliną Awanesian, która latem zeszłego roku zdecydowała się na "transfer" do Armenii. Tłumaczyła: "Jestem podekscytowana tym nowym rozdziałem i przynoszeniem sukcesów ojczyźnie moich przodków".

    Federacja skierowała sprawę do Narodowego Centrum Arbitrażu Sportowego, a ten wydał wyrok na jej korzyść. Jak zaznaczono - po kilkumiesięcznej analizie danych.

      "Tenisistka będzie zobowiązana do zwrotu FTR kwot strat ustalonych przez NCSA, odszkodowania z tytułu dochodów z tenisa przewidzianego w umowie o szkolenie sportowe oraz innych wydatków FTR" - napisała rosyjska federacja w oświadczeniu.

      Elia Awanesian w marcu tego roku była 36. w rankingu WTA, na przełomie lutego i marca doszła do półfinału WTA 500 w Meridzie. Obecnie spadła na 118. miejsce, w styczniu zosta nie rozstawiona w kwalifikacjach Australian Open.

      Jest jedyną reprezentantką Armenii w TOP 900 światowego rankingu.

      Jelina Awanesian
      Jelina AwanesianAFP
