Rosjanie grzmią po skandalu w Polsce. Obawy o bezpieczeństwo tenisistki

W piątek 21 lipca, Straż Graniczna udaremniła wjazd do Polski rosyjskiej tenisistki. 38-letnia Wiera Zwonariowa, posługując się wizą wydaną przez Francję, lotem z Belgradu do Warszawy, próbowała dostać się do naszego kraju, gdzie miała zagrać w turnieju BNP Paribas Warsaw Open. Cała sytuacja wywołała furię w Rosji. Leonid Słucki, deputowany tamtejszej Dumy, zasugerował nawet, że Polska to kraj niebezpiecznych szaleńców.