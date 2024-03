Choć trwa turniej w Miami, tenisiści i tenisistki zapewne powoli myślami są już przy imprezie, która za kilka miesięcy rozpocznie się we Francji. Mowa o igrzyskach olimpijskich, na których mają pojawić się także sportowcy pochodzący z Rosji i Białorusi. Portal ''Tennis Up to Date'' przekazał, że występ Aryny Sabalenki i Wiktorii Azarenki wciąż nie jest pewny. Zdaniem Rosjan problemem wielkiej rywalki Igi Świątek jest jej relacja z prezydentem Aleksandrem Łukaszenką.