Podczas obecnego Australian OpenElina Switolina gra niesamowicie skutecznie i stabilnie. Po wyeliminowaniu Cristiny Bucsy w pierwszej rundzie kolejną ofiarą Ukrainki okazała się Linda Klimovicova. Urodzona w Czechach reprezentantka Polski walczyła naprawdę dzielnie, jednak ostatecznie poległa 5:7, 1:6.

Następnie 31-latka dodała do swojej kolekcji dwa rosyjskie skalpy, ogrywając Dianę Sznajder i Mirrę Andriejewą na etapie 1/8 finału. Po obu tych pojedynkach reprezentantka naszych wschodnich sąsiadów ani nie myślała, aby podejść do siatki i podziękować rywalkom za rozegrany mecz.

Wszystko przez niekończącą się wojnę na Ukrainie, którą w lutym 2022 roku rozpętali Rosjanie. Elina Switolina - jako zawodniczka pokrzywdzonego i najechanego kraju - od samego początku konfliktu robiła wszystko, aby jak najbardziej uprzykrzyć życie agresorowi i jego zawodnikom. I robi to do tej pory.

Paradoks jest taki, że... jeszcze przed wojną rosyjska federacja tenisowa sama zgłosiła się do Ukrainki, aby ta występowała w ich kadrze. Co więcej, zaproponowali jej olbrzymie pieniądze. Reakcja mogła być tylko jedna.

Była propozycja gry pod rosyjską flagą, ale nie brałam jej pod uwagę. Obiecali 500 tysięcy dolarów rocznie. Inne kraje także składały oferty. Proponowały programy, które inwestowały w moją przyszłość i rozwój w tenisie, ale pod warunkiem reprezentowania ich barw narodowych

- To było dawno temu. Dla mnie nigdy nie było mowy o tym, że mogłabym zmienić kraj. Kiedy zaczynałam karierę, w Charkowie miałam dobre warunki do rozwoju - uzupełniła.

Po zaatakowaniu Ukrainy przez Rosję dwukrotna półfinalistka turniejów wielkoszlemowych i była trzecia rakieta damskiego touru znienawidziła putinowskie państwo. Na początku grudnia 2024 roku w jej mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia w mundurze. Na InstaStories tenisistka pozowała z bronią w ręku. W ten sposób jeszcze bardziej chciała zaznaczyć swoje bojowe podejście do krzywdy, jaka dotknęła jej kraj.

"Charków zajmuje szczególne miejsce w moim sercu" - napisała. "Miasto, które dało mi poczucie prawdziwego domu, kiedy w wieku 12 lat rozpoczęła się moja kariera zawodowa. Miasto, które nadal zapewnia ciepło i ochronę podczas wielkiej wojny. Jeśli zapytacie mnie, skąd czerpię motywację do walki na arenach sportowych? To mój kraj, moi ludzie, mój Charków i nasi bohaterowie" - uzupełniła.

- Kiedy jestem na korcie, w pełni skupiam się na swojej pracy. Staram się wygrywać, by ukraińska flaga dalej powiewała w moim kraju. To coś, co motywuje mnie do wysiłku - to już słowa po jednym z meczów na Roland Garros, kiedy Ukrainka znów podkreśliła oddanie i miłość do narodu.

We wtorkowy poranek polskiego czasu Elina Switolina zagra w ćwierćfinale Australian Open. Jej rywalką będzie Coco Gauff.

