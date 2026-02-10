Rosjanie bezlitośni dla rodaczki. Dopiero co ograła Polkę, a tu takie słowa

Już w nastoletnim wieku Mirra Andriejewa może pochwalić się wieloma sukcesami na najwyższym poziomie w tenisowym świecie. Do 18. roku życia wygrała cztery turnieje WTA, dwa lata temu dotarła do półfinału Roland Garros. Za to na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu zdobyła srebrny w grze podwójnej z Dianą Sznajder.

Dlatego też Andriejewa jeszcze przed Australian Open była postrzegana jako potencjalny czarny koń. Tymczasem siódma rakieta świata musiała uznać wyższość Eliny Switoliny. To Ukrainka triumfowała 6:2, 6:4 i zameldowała się w ćwierćfinale pierwszego Wielkiego Szlema w sezonie.

Wówczas bardzo krytycznie o grze swojej rodaczki wypowiadał się Jewgienij Kafielnikow. - Żałuję, że w ogóle widziałem ten mecz. To starcie obnażyło liczne braki w jej grze - mówił wówczas gorzko Rosjanin.

Teraz, mimo że 18-latce nie powinęła się noga i nadal jest w grze na katarskich kortach, rosyjscy eksperci wciąż mają wiele wątpliwości i znaków zapytania dotyczących jej dyspozycji. Do tego grona należy Andriej Czesnokow.

- Wyraźnie widać, że Mirra przestała się rozwijać. Trudno mi teraz powiedzieć dlaczego. Kiedyś atakowała wszystkich, grając znacznie agresywniej, ale teraz się wycofała. Z taką grą nie można oczekiwać wygrywania dużych turniejów. Aktywne, ofensywne zawodniczki teraz triumfują w tych turniejach - powiedział 60-latek cytowany przez agencję TASS, który swego czasu plasował się w pierwszej dziesiątce rankingu ATP.

Przed Rosjanką bardzo intensywny okres. Po zawodach w Dosze przyjdzie czas na turnieje w Dubaju czy Indian Wells, gdzie Mirra Andriejewa będzie bronić tytułów. Zeszły rok był zdecydowanie najlepszy w wykonaniu nastoletniej zawodniczki.

Mirra Andriejewa najpierw przegrała ćwierćfinał WTA 1000 w Rzymie. A trzy godziny później cieszyła się jednak z awansu

Mirra Andriejewa

Mirra Andriejewa

