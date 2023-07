Doświadczona zawodniczka do Warszawy przyleciała w piątek, ale nie została wpuszczona na teren naszego kraju . Noc spędziła w strefie tranzytowej, a następnie poleciała do Podgoricy. Jak przekazało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, możliwość wjazdu Zwonariowej na teren Polski zablokowała Straż Graniczna.

Wera Zwonariowa nie zagra w Warszawie. Aleksiej Spiridonow grzmi

- Już czas, by zapomnieć o tym narodzie i kraju, dla mnie Polacy nie istnieją od wielu lat. To są czyste rusofoby, szumowiny nad szumowinami. Nie można znaleźć bardziej nikczemnego narodu niż Polacy. To właśnie widzimy w sposobie, w jaki traktują naszych sportowców. I to nie tylko sportowców - przekonywał w rozmowie z MatchTV.