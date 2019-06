Rolanda Garros. Djoković i Thiem w półfinale

Novak Djoković i Dominic Thiem awansowali do półfinału wielkoszlemowego Rolanda Garrosa, który odbywa się w Paryżu.

Zdjęcie Novak Djoković /AFP

Rozstawiony z "czwórką" Thiem pokonał Rosjanina Karena Chaczanowa (10.) 6:2, 6:4, 6:2. Austriacki tenisista po raz czwarty z rzędu znalazł się w czołowej "czwórce" paryskiej imprezy.

Thiem po raz kolejny potwierdził, że dobrze czuje się na kortach ziemnych im. Rolanda Garrosa. To bowiem jedyny turniej wielkoszlemowy, w którym awansował do półfinału. Ostatnio dociera do tej fazy rywalizacji w Paryżu regularnie. W poprzedniej edycji udało mu się pójść o krok dalej i wystąpił w decydującym meczu.

W czwartek nie miał zbytnio kłopotu z pokonaniem Chaczanowa. Zrewanżował się przeciwnikowi za porażkę w ich jedynym wcześniejszym oficjalnym pojedynku. Ten miał miejsce jesienią... także w Paryżu, ale był to halowy turniej ATP na kortach twardych. Niżej notowany z zawodników zwyciężył wówczas 6:4, 6:1.

Pierwotnie ich ćwierćfinałowy pojedynek miał się odbyć w środę, ale z powodu nieustannie padającego deszczu wszystkie mecze zostały przełożone na kolejny dzień.

Rosjanin w dwóch wcześniejszych startach w tej imprezie dotarł do 1/8 finału, a teraz po raz pierwszy zagrał w ćwierćfinale Wielkiego Szlema.