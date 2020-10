Iga Świątek nie dała szans Sofii Kenin i wygrała w finałowym starciu Rolanda Garrosa! Sukces polskiej tenisistki został doceniony przez zagraniczne media.

Iga Świątek znakomicie spisywała się przez cały turniej w Paryżu. Polka wygrała Rolanda Garrosa bez przegranej w ani jednym secie. W finałowym starciu zmierzyła się z Sofią Kenin i przekonującym stylu triumfowała 6:4, 6:1.



- W wieku zaledwie 19 lat, Iga Świątek ogłosiła siebie nową supergwiazdą tenisa! Zwycięstwo Polki nie wydawało się wątpliwe, ponieważ nastolatka grała pewnie i bez żadnych nerwów - możemy przeczytać na angielskiej stronie "Eurosportu".



- Iga Świątek otwiera księgę niekwestionowanej dominacji - od pierwszej rundy do finału - nie przegrywając ani jednego seta - dodali w swoim stylu włoscy dziennikarze "Eurosportu".



19-latka jest pierwszą polską tenisistką, która triumfowała podczas turnieju Wielkiego Szlema. Również jako trzeciej udało się jej dość do finału. Wcześniej na tym poziomie zagrały tylko Jadwiga Jędrzejowska i Angieszka Radwańska.



- Kapitalny występ Polki, która pojawiła się na korcie z zamiarem wygrania pierwszego turnieju w swojej karierze w starciu z zawodniczką, która miała więcej doświadczenia niż ona - napisali we wstępie do relacji dziennikarze "La Gazzetty dello Sport".