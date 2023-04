Roland Garros z ważną zmianą. Wpłynie na Świątek? Fani będą zadowoleni

We French Open w sezonie 2021 po raz pierwszy pojawiła się tzw. sesja wieczorna. Wcześniej organizowanie jej w Paryżu nie było możliwe z powodu na brak odpowiedniego oświetlenia. W zeszłym roku zaczynała się o 21:00, przez co spotkania często trwały do dość późnych godzin nocnych. Kibice mocno na to narzekali - dyrekcja turnieju zdecydowała się pójść im nieco na rękę.