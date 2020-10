Roland Garros. Turniej juniorów już bez Polaków

Nie ma już reprezentantów Polski w zmaganiach juniorów w tenisowym turnieju wielkoszlemowym Rolanda Garrosa. W czwartek w 2. rundzie debla porażkę poniósł Mikołaj Lorens, któremu partnerował Łotysz Karlis Ozolins.

W 1. rundzie gry podwójnej z turniejem pożegnali się także Maks Kaśnikowski i Szwed Mand Dahlberg oraz Weronika Baszak i Francuzka Elsa Jacquemot.

Cała trójka Polaków startowała także w singlu, ale wszyscy przegrali swoje pierwsze mecze.



W czwartek do finału singla seniorek zakwalifikowała się Iga Świątek, która wciąż liczy się w walce również w grze podwójnej.