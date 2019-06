Stefanos Tsitsipas jako pierwszy od 83 lat reprezentant Grecji awansował do 1/8 finału wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. Rozstawiony z "szóstką" tenisista w trwającym dwa dni meczu pokonał Serba Filipa Krajinovicia 7:5, 6:3, 6:7 (5-7), 7:6 (8-6).

Spotkanie będącego jak na razie rewelacją tego sezonu Tsitsipasa z 60. w rankingu ATP Krajinoviciem zostało przerwane w piątkowy wieczór w trzecim secie przy stanie 5:5.

- Wznawianie pojedynku następnego dnia jest czymś bardzo nietypowym. Ważna jest tu psychika. Myślisz o meczu cały czas. Niełatwo poradzić sobie z nerwami, ale wykonałem zadanie. Moje ciało nie spisywało się dziś najlepiej. Byłem znacznie wolniejszy niż wczoraj. Cieszę się, że mimo to zdołałem jakoś znaleźć sposób na odniesienie zwycięstwa. Gdyby doszło do piątego seta, to pojedynek mógłby zamienić się w pełne emocji spotkanie - przyznał po meczu 20-letni Grek.

W tie-breaku czwartej partii musiał bronić piłki setowej.

Tsitsipas pokazał się z dobrej strony już w poprzednim sezonie, ale w tym jego gwiazda błyszczy już bardzo mocno.

W styczniu dotarł do półfinału wielkoszlemowego Australian Open, w lutym wygrał turniej w Marsylii i wystąpił w finale w Dubaju. Na kortach ziemnych w ostatnich miesiącach także radzi sobie dobrze - triumfował w Estoril, w Madrycie dotarł do decydującego meczu, zaś w Rzymie był w najlepszej "czwórce".

Ostatnim reprezentantem Grecji w 1/8 finału zmagań na kortach im. Rolanda Garrosa był w 1936 roku Lazaros Stalios.

Tsitsipas po raz trzeci z rzędu jest w głównej drabince paryskiego turnieju. Dotychczas nie był w stanie przebrnąć drugiej rundy. Teraz o awans do ćwierćfinału zagra ze Stanem Wawrinką. Szwajcar, który triumfował w stolicy Francji cztery lata temu, również musiał dokończyć przerwany w piątkowy wieczór pojedynek z Bułgarem Grigorem Dymitrowem. Po ponad trzech godzinach walki wygrał 7:6 (7-5), 7:6 (7-4), 7:6 (10-8). W tie-breaku trzeciego seta Wawrinka przegrywał już 1-5.

Do "16" awansował również rozstawiony z "piątką" Alexander Zverev, który wygrał z Serbem Duszanem Lajoviciem 6:4, 6:2, 4:6, 1:6, 6:2. To już drugi pięciosetowy pojedynek Niemca w tegorocznym Rolandzie Garrosie. Teraz czeka go spotkanie z Włochem Fabiem Fogninim.



Wyniki meczów trzeciej rundy gry pojedynczej:

Fabio Fognini (Włochy, 9.) - Roberto Bautista Agut (Hiszpania, 18.) 7:6 (7-5), 6:4, 4:6, 6:1



Alexander Zverev (Niemcy, 5.) - Duszan Lajović (Serbia, 30.) 6:4, 6:2, 4:6, 1:6, 6:2

Stefanos Tsitsipas (Grecja, 6.) - Filip Krajinović (Serbia) 7:5, 6:3, 6:7 (5-7), 7:6 (8-6)



Novak Djoković (Serbia, 1.) - Salvatore Caruso (Włochy) 6:3, 6:3, 6:2



Stan Wawrinka (Szwajcaria, 24.) - Grigor Dymitrov (Bułgaria) 7:6 (7-5), 7:6 (7-4), 7:6 (10-8)