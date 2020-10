Przed Igą Świątek otworzyła się droga do wielkiego sukcesu w Rolandzie Garrosie. We wtorek zagra z Włoszką Martiną Trevisan o awans do półfinału wielkoszlemowego turnieju w Paryżu. Główny trener PZT Tomasz Iwański przestrzega przed hurraoptymizmem.

Po ograniu w niedzielę rozstawionej z jedynką Rumunki Simony Halep Polka stała się jedną z faworytek imprezy.

"Nie można mówić, że przed Igą otworzyła się 'autostrada do wygranej'. Jest jeszcze Elina Svitolina czy Petra Kvitova. Ponadto Polka ma teraz kolejny mecz i musi się skoncentrować tylko na tym, aby go wygrać. Nic inne teraz nie jest ważne" - uważa Iwański.

Iga Świątek w Paryżu dotychczas udanie łączy rywalizację w singlu i grę w deblu. W obu drabinkach osiągnęła już poziom ćwierćfinału. W poniedziałek w grze podwójnej wraz z Amerykanką Nicole Melichar pokonały wyżej notowaną, czesko-holenderską parę: Kveta Peschke - Demi Schuurs 6:3, 6:4.

"Na tym poziomie rywalizacji deblem nie ma się co przejmować. Z drugiej strony, do tej pory w singlu Iga się też specjalnie nie namęczyła, więc spokojnie godzi rywalizację. Jednak teraz najważniejszy jest singiel" - uważa Iwański.

W meczu o półfinał gry pojedynczej Polka zagra z notowaną w połowie drugiej setki Włoszką Martiną Trevisan, która - mimo iż jest o siedem lat starsza - nigdy jeszcze nie notowała tak dużego sukcesu, jak teraz w Paryżu. Toteż grająca doskonały tenis na kortach Rolanda Garrosa polska tenisistka jest faworytką.

"Iga ma o niczym innym nie myśleć, tylko skupić się na tym meczu. Ma go wygrać emocjonalnie i taktycznie. Wyjść na kort skupiona i zagrać najlepiej jak potrafi. Rywalka nie jest wcale na straconej pozycji. Ona też może wyjść na kort i zagrać swój najlepszy mecz w życiu. To jest tylko sport. Kort zdecyduje o tym, kto będzie tego dnia lepszy, a nie dywagacje dziennikarzy czy notowania bukmacherów" - twierdzi Iwański.

Świątek w Paryżu rozegrała cztery doskonałe spotkania, w których nie przegrała seta. Straciła zaledwie 16 gemów. Wszystkie mecze rozstrzygała pewnie i dominowała nad rywalkami. Pokonując Halep stała się jedną z głównych kandydatek do ostatecznego zwycięstwa w turnieju.

"W turniejach wielkoszlemowych do przejechania jest siedem przystanków. Iga na razie dojechała do przystanku piątego. Niech nie wysiada i jedzie dalej. Na przystanki szósty i siódmy. Tego jej życzę i tego życzą jej chyba wszyscy kibice tenisa w Polsce. Gra fenomenalnie. Ważne, by wytrzymała presję, która z każdym przystankiem jest większa" - zakończył Iwański.