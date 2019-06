"To był mój pierwszy pięciosetowy pojedynek na kortach Rolanda Garrosa, więc cieszę się, że go wygrałem" - powiedział Dominic Thiem, który awansował do finału imprezy w Paryżu, pokonując Serba Novaka Djokovicia 6:2, 3:6, 7:5, 5:7, 7:5.

"To był niezwykły mecz. To był mój pierwszy pięciosetowy pojedynek na kortach Rolanda Garrosa, więc cieszę się, że go wygrałem" - mówił zaraz po spotkaniu Austriak.

"Być w półfinałach razem z trzema najlepszymi tenisistami wszech czasów, to naprawdę wspaniałe" - dodał.

Rywalem Thiema w finale będzie Rafael Nadal, który w trzech setach odprawił Szwajcara Rogera Federera. Hiszpan to obrońca tytułu, który walczy o 12. koronę w Paryżu. Przed rokiem skład decydującego meczu panów był identyczny.

Austriak wypowiedział się też o czekającej go jutro batalii z Nadalem.

"Wydaje się, że każdy, kto dochodzi tutaj do finału, musi zmierzyć się z Rafą. On będzie faworytem, ale ja mam nadzieję, że ponownie dam z siebie wszystko i zobaczymy, co będzie" - stwierdził.

Półfinał Thiema z Djokoviciem toczył się w trudnych warunkach. Rozpoczął się w piątek, kiedy Serb narzekał na "ekstremalny wiatr", a został dokończony w sobotę.

"Gratuluję Dominicowi, grał wspaniale, szczególnie w ważnych momentach" - powiedział Djoković.

"Oczywiście, kiedy grasz w warunkach zbliżonych do huraganu, trudno jest pokazać całą swoją klasę" - dodał.